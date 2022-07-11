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На DZIDZIO набросились в Сети. Все из-за Ирины Федишин (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 июля, 15:59
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Из-за нашумевших скандалов вокруг автора песни "Малесенькі долоньки" "пострадал" и Михаил Хома. Пользователи буквально атаковали его страницу в Instagram. Что сделал DZIDZIO и при чем здесь Федишин – узнайте дальше
DZIDZIO вызвал скандал в Сети из-за фото из Федишин
DZIDZIO вызвал скандал в Сети из-за фото из Федишин / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/irynafedyshyn

Украинцы до сих пор не забыли, как несколько месяцев назад Ирина Федишин вляпалась сразу в два громких скандала. Сначала на артистку вызверились из-за оценок Польше на "Евровидении-2022" (точнее их отсутствие). Впоследствии сообщество возмутила ее гомофобная позиция. Об этом решили напомнить еще раз на странице DZIDZIO в Instagram! Фолловеры буквально атаковали аккаунт артиста из-за Федишин.

На днях Михаил Хома (DZIDZIO) анонсировал в Instagram ряд благотворительных концертов в Испании и Чехии. Текст он сопроводил общим селфи с Александром Пономаревым и Ириной Федишин. Это трио вместе выступает на мероприятиях в Европе.

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Михаил Хома, Ирина Федишин и Александр Пономарев поехали на благотворительные концерты
Михаил Хома, Ирина Федишин и Александр Пономарев поехали на благотворительные концерты / Фото: instagram.com/dzidzio

Однако пост DZIDZIO вызвал у пользователей негативные эмоции. Все из-за появления Ирины Федишин. Хоть и артистка волонтерит и приобрела авто для защитников, но фолловеры не могут забыть эти две истории.

  • Федишинка тупо предательница.
  • Оставьте Федишин в Польше.
  • Не нервируйте народ! Зачем вам эта Федишинка?
  • Ребята будете на Чехию уезжать, оставьте Ирину в Польше на гастроли.
  • Федишин высадите где-нибудь в поле.
  • После оценок полякам люди разочаровались в Федишин.
  • Ооо, это та что своими крошечными ладошками поставила ноль Польше?
На странице Дзидзьо напали на Федишин. Фото: скриншот Instagram

Во что вляпалась Ирина Федишин?

После победы Kalush Orchestra на "Евровидении" в Украине разразился скандал. Членов профессионального жюри от Украины, в составе которого был Федишин, обвинили в том, что они поставили Польше 0 баллов.

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Словом, представитель Польши получил достаточно высокую оценку от Украины – 12 из 24 возможных. Правда, все эти баллы дали обычные украинцы, отправившие сотни тысяч платных SMS.

Впоследствии Ирина Федишин объясняла, мол система подсчета баллов на "Евровидении" дала сбой.

Также певица попыталась оправдаться в интервью журналистке Алине Доротюк. Но что-то пошло не так. Ее еще больше захейтили. Дело в том, что когда начался разговор о людях с нетрадиционной ориентацией, Федишин заявила, что для нее "ЛГБТ – это большой грех" . Певицу резко обвинили в гомофобии.

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Напомним, на днях телеведущая Леся Никитюк вызверилась на компанию Dolce & Gabbana из-за сотрудничества с Филиппом Киркоровым.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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