Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

На фронте погиб участник реалити-шоу "Эксы". У Героя Украины остались дочь и жена

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 18:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
28-летний Александр Стрыкаль отдал жизнь при выполнении боевого задания в Донецкой области. Трагической новостью в соцсети поделилась его возлюбленная
Александр и Светлана воспитывали маленькую дочь
Александр и Светлана воспитывали маленькую дочь / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже пятый месяц армия РФ ведет полномасштабную войну против Украины. Оккупанты обстреливают гражданские объекты, убивая в том числе и сотни детей. После ракетного удара по ТЦ в Кременчуге Instagram массово удалял правдивые публикации украинских знаменитостей.

Печальная новость пришла из Донецкой области. На передовой погиб участник второго сезона реалити-шоу "Эксы", Александр Стрыкаль. Об этом на своей официальной странице сообщил Мироновский городской совет.

Реклама

Жизнь воину спасти не удалось, ему навсегда будет 28 лет... В этот скорбный момент выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего. Это невосполнимая потеря для его жены, маленькой дочери, родителей... Вся громада скорбит вместе с вами. Низко склоняемся перед подвигом Александра. Вечная память и слава Герою!, – говорится в заявлении.

Сториз в Instagram опубликовала и жена Александра, Светлана. Девушка написала, что у нее нет сил и еле жива.

Сторез Светланы в Instagram

Молодая пара Светлана и Александр были участниками второго сезона реалити об отношениях "Эксы". После проекта их отношения перезагрузились. Они воспитывали полуторагодовалую дочь Еву, наслаждались жизнью и мечтали о будущем, говорится в сообщении "Нового канала", на котором транслировалось реалити.

Александр и Светлана в реалити-шоу "Эксы". Скрин: YouTube/novychannel

Ранее мы писали, что фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя сообщил о смерти саунд-продюсера Дмитрия Хомулко.

Реклама

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять