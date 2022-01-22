На кого больше похож сын Александра Пономарева и Виктории Мартынюк? (голосование)

Александру Пономареву-младшему сейчас 14 лет. Знаменитые родители в наследнике души не чают, а мы предлагаем детальнее рассмотреть его фото, чтобы понять, на кого он больше похож
Голосуйте, на кого больше похож Александр Пономарев-младший / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda
Александр Пономарев и Виктория Мартынюк были вместе шесть лет. Результатом этого союза стало рождение общего сына Александра. Несмотря на то, что пара распалась, знаменитые родители вместе воспитывают сына. А мы, вдохновляясь новыми фото парня, предлагаем вам в конце материала проголосовать за то, на кого сын Пономарева больше похож.
Еще несколько лет и Пономарев-младший выпорхнет из семейного гнезда, а пока что он часто позирует с семьей на фото.
Саша Пономарев с мамой / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda
Многие отмечают, как за последний год Саша подрос и возмужал.
14-летний Саша много времени проводит с родными / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda
Сейчас Александру Пономареву-младшему 14 лет, он подросток и вовсю погружен в свои заботы и социальную жизнь.
Александр Пономарев-младший с семьей / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda
Каждый год Саша вместе с отцом отправляется в длительное путешествие по разным странам и привозит оттуда массу впечатлений.
Александр Пономарев с сыном / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr
Саша не уступает отцу в обаянии.
Отец и сын на отдыхе / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr
Он также растет очень творческим человеком. И всем очень интересно, пойдет ли он в музыку, как его отец, или выберет другую сферу для реализации.
Пономарев с сыном всегда находят общий язык / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr
Время покажет, а пока что предлагаем вам проголосовать.
Напомним, ранее также голосовали, на кого больше похож сын Потапа и Ирины Горовой.
Ирина Майстренко
Редактор Звезды Сегодня
Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года. Больше статей автора