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На кого больше похож сын Александра Пономарева и Виктории Мартынюк? (голосование)

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 января, 15:09
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Александру Пономареву-младшему сейчас 14 лет. Знаменитые родители в наследнике души не чают, а мы предлагаем детальнее рассмотреть его фото, чтобы понять, на кого он больше похож
Голосуйте, на кого больше похож Александр Пономарев-младший
Голосуйте, на кого больше похож Александр Пономарев-младший / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr, instagram.com/viktoria_chekurda

Александр Пономарев и Виктория Мартынюк были вместе шесть лет. Результатом этого союза стало рождение общего сына Александра. Несмотря на то, что пара распалась, знаменитые родители вместе воспитывают сына. А мы, вдохновляясь новыми фото парня, предлагаем вам в конце материала проголосовать за то, на кого сын Пономарева больше похож.

Еще несколько лет и Пономарев-младший выпорхнет из семейного гнезда, а пока что он часто позирует с семьей на фото.

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Саша Пономарев с мамой
Саша Пономарев с мамой / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Многие отмечают, как за последний год Саша подрос и возмужал.

14-летний Саша много времени проводит с родными
14-летний Саша много времени проводит с родными / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

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Сейчас Александру Пономареву-младшему 14 лет, он подросток и вовсю погружен в свои заботы и социальную жизнь.

Александр Пономарев-младший с семьей
Александр Пономарев-младший с семьей / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Каждый год Саша вместе с отцом отправляется в длительное путешествие по разным странам и привозит оттуда массу впечатлений.

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Александр Пономарев с сыном
Александр Пономарев с сыном / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Саша не уступает отцу в обаянии.

Отец и сын на отдыхе
Отец и сын на отдыхе / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Он также растет очень творческим человеком. И всем очень интересно, пойдет ли он в музыку, как его отец, или выберет другую сферу для реализации.

Пономарев с сыном всегда находят общий язык
Пономарев с сыном всегда находят общий язык / Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Время покажет, а пока что предлагаем вам проголосовать.

Напомним, ранее также голосовали, на кого больше похож сын Потапа и Ирины Горовой.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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