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На Рождество Анастасия Приходько позлорадствовала неприятностям Порошенко

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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6 января, 23:08
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Все из-за давней истории с судом, когда Порошенко не выплатил Приходько деньги
Порошенко должен Приходько 260 тысяч гривен/Коллаж: "Сегодня"
Порошенко должен Приходько 260 тысяч гривен/Коллаж: "Сегодня"

Украинская певица и общественный деятель Анастасия Приходько написала на своей странице в Instagram пост, в котором вспомнила долг Петра Порошенко перед ней. Ранее пятый президент не выплатил ей 260 тысяч гривен.

Об этом Приходько написала в своем Instagram.

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Детали

Ранее Петр Порошенко использовал Анастасию Приходько в своем видео в качестве агитатора и не сообщил ей об этом. Она заявила на политика в суд, который выиграла. Порошенко присудили выплатить певице 260 тысяч гривен, однако денег она так и не получила. Теперь Анастасия Приходько злорадствует всем невзгодам Петра Порошенко.

Что написала Приходько в соцсети?

"Сегодня в Рождество я узнала, что у Петра Порошенко арестовали имущество! А знаете почему? Закон бумеранга никто не отменял. Напомнит, Петр Порошенко использовал меня в своей кампании, где я подала в суд и выиграла 260 тысяч гривен за незаконное использование моего имени в президентской кампании. Ну что? Как вы там, Петр Алексеевич?", — написала Приходько.

Она напомнила, что деньги так и не получила.

"А все потому, что мне никто не отдал 260 тысяч гривен. А Вселенная не любит такое. Она забрал в два раза больше", — отметила певица.

Хоть и Приходько позлорадствовала невзгодам Порошенко и отметила, что "Вселенная забрала в два раза больше", она даже не подозревает, какие на самом деле активы у пятого президента Украины.

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