Нацотбор на Евровидение-2022: почему нет полуфиналов и кто уже подал заявки на участие

В Украине идет нацотбор на 66-й международный песенный конкурс. Сколько уже артистов подали заявок на участие в нем и почему по ТВ будут транслировать только финал – читайте дальше

В Украине идет нацотбор на "Евровидение-2022". / Фото: instagram.com/eurovision.ua

Как известно, кастинг на "Евровидении-2022" состоит из двух этапов – всеукраинского предварительного отбора и финала. С 14 декабря 2021 года по 24 января 2022 год длится первый этап, а финал пройдет уже в феврале. Победителя нацотбора определят во время прямого эфира голосованием жюри и зрителей.

Полуфиналов, как это было раньше, по телевидению не будут транслировать. "Сегодня" узнали у "Суспільного", почему решили сделать только один эфир с финалом.

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Суспільне как официальный организатор Евровидения от Украины может по своему усмотрению проводить Нацотбор: от объявления представителя единолично, по своему усмотрению, до длительных отборов с любым количеством уровней, – сообщили нам в пресс-службе телерадиовещателя.

Как объяснили в пресс-службе, в этом году "Суспільне" впервые проводит нацотбор самостоятельно, без привлечения ресурсов партнеров.

Для нас важно оставить прозрачный отбор, где могли бы принять участие все желающие представить Украину в Турине. В то же время, мы ограничены тем ресурсом, который оставляет нам бюджетное финансирование, – отметили в ведомстве.

Как добавили в "Суспільному", организаторы сейчас собирают заявки, приглашают всех подаваться, а в феврале в прямом эфире, когда будет проходит финал нацотбора, все украинцы смогут выбрать лучшего представителя.

В то же время в "Суспільному" сообщили, что по состоянию на 22 декабря участники подали 45 заявок.

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Среди претендентов на конкурс будут разные артисты. В частности, участники "Детских Евровидений" прошлых лет и шоу "Голос". А вот что касается жюри, то "Суспільне" пока не объявляет их состав.

Напомним, "Евровидение-2022" пройдет в Турине. Полуфиналы будут длится 10 и 12 мая, а большой финал состоится на арене PalaOlimpico 14 мая.

Победителем "Евровидения-2021" стала итальянская рок-группа Måneskin, которая исполнила песню Zitti E Buoni. В то же время украинская группа Go_A вошла в топ-5 на конкурсе.