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Надеялись на чудо, – Олимпийская чемпионка Серебрянская о том, как потеряла маму из-за рака

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
21 сентября, 14:50
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Екатерина Серебрянская редко дает интервью и делится личным. Но для программы "Зірковий шлях гимнастка сделала исключение
Екатерина Серебрянская рассказала об онкологии мамы и смерти возлюбленного
Екатерина Серебрянская рассказала об онкологии мамы и смерти возлюбленного / Фото: YouTube

Екатерина Серебрянская стала олимпийской призеркой 25 лет назад на Олимпиаде-1996 в Атланте. Подготовка к Олимпийским играм и борьба за первенство подкосили здоровье ее матери, которая также была тренером спортсменки.

У мамы Серебрянской обнаружили рак груди. Сначала женщину взялись лечить у экстрасенсов. Но каждый день ей становилось все хуже.

Именно к традиционной медицине мы обратились достаточно поздно. Она прошла первую химиотерапии и организм уже не справился, – рассказывает Серебрянская в программе "Зірковий шлях". – Она уже лежала в такой специальной комнате, в которой умирают люди, чтоб звукоизоляция была сильная. Потому что боли просто безумные.

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Однажды Екатерине позвонила медсестра и сказала, что мама в плохом состоянии. Девушка помчалась в больницу, чтобы успеть обнять маму в последний момент, но опоздала.

Екатерина Серебрянская с мамой / Фото: YouTube

За полученное на Олимпиаде золото Екатерине подарили квартиру, машину и 50 тысяч долларов, которые она разделила с мамой. Но почти никто не знает, что свою долю из призового фонда за победу на Олимпиаде Екатерина потратила на то, чтобы достать любимого из тюрьмы.

Он находился в СИЗО и все эти адвокаты, юристы и все процедуры... Спустя время он погиб, умер насильственной смертью, – поделилась Серебрянская.

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Мужчину застрелили в доме, где они жили с Екатериной. Но на тот момент спортсменка переехала в Киев, а трагедия произошла в Крыму.

Он был частью некоей... Сейчас бы это назвали компанией, но на тот период времени это называлось банда... Они арендовали вокзал в Симферополе и сдавали в аренду места для таксистов, – призналась чемпионка олимпийский игр.

Смотрите интервью с Екатериной Серебрянской:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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