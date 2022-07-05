"Надеюсь выживет": Оля Полякова отчиталась про здоровье домашней любимицы

Певица только вернулась домой, как стала свидетельницей несчастного случая в своем имении. Подробности в материале

Оля Полякова оказала первичную медицинскую помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Все больше знаменитостей после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину возвращаются домой. Несколько месяцев Оля Полякова находилась с детьми за границей. И вот наконец-то певица пересекла украинскую границу и столкнулась с первыми приключениями на родной земле.

После осмотра теплицы, сада, да и вообще всего хозяйства Полякову ждал неприятный сюрприз. Одна из ее коз застряла в межбетонном пространстве. После пережитого физического и эмоционального стресса на 30-градусной жаре звезда с работниками фермы отпаивали водой пострадавшую козу. И оказывали животному первичную медицинскую помощь.

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Скриншот Instagram/polyakovamusic

Оля Полякова, как и обещала подписчикам, на утро отчиталась в своем Instagram о состоянии здоровья козы.

Вроде она чувствует себя чуть лучше чем вчера. Правда, вот глаза не открывает. Внутривенное (ред.- вливание, инфузию) ей сегодня делали. Надеюсь, выживет, – сообщила Оля Полякова.

Судя по видео, пострадавшая коза не может самостоятельно передвигаться. Поклонники певицы спрашивают у нее в личных сообщениях как же чувствует себя животное и желают ему скорейшего выздоровления.

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Ранее мы рассказывали о планах Оли Поляковой по возвращению в Киев.