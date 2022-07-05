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"Надеюсь выживет": Оля Полякова отчиталась про здоровье домашней любимицы

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5 июля, 15:52
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Певица только вернулась домой, как стала свидетельницей несчастного случая в своем имении. Подробности в материале
Оля Полякова оказала первичную медицинскую помощь
Оля Полякова оказала первичную медицинскую помощь / Фото: Коллаж: Сегодня

Все больше знаменитостей после начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину возвращаются домой. Несколько месяцев Оля Полякова находилась с детьми за границей. И вот наконец-то певица пересекла украинскую границу и столкнулась с первыми приключениями на родной земле.

После осмотра теплицы, сада, да и вообще всего хозяйства Полякову ждал неприятный сюрприз. Одна из ее коз застряла в межбетонном пространстве. После пережитого физического и эмоционального стресса на 30-градусной жаре звезда с работниками фермы отпаивали водой пострадавшую козу. И оказывали животному первичную медицинскую помощь.

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Скриншот Instagram/polyakovamusic

Оля Полякова, как и обещала подписчикам, на утро отчиталась в своем Instagram о состоянии здоровья козы.

Вроде она чувствует себя чуть лучше чем вчера. Правда, вот глаза не открывает. Внутривенное (ред.- вливание, инфузию) ей сегодня делали. Надеюсь, выживет, – сообщила Оля Полякова.

Судя по видео, пострадавшая коза не может самостоятельно передвигаться. Поклонники певицы спрашивают у нее в личных сообщениях как же чувствует себя животное и желают ему скорейшего выздоровления.

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Ранее мы рассказывали о планах Оли Поляковой по возвращению в Киев.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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