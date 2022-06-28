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Надя Дорофеева, несмотря на развод, поздравила Дантеса с днем рождения. Что пожелала бывшему?

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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28 июня, 12:51
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Сегодня, 28 июня, Владимиру Дантесу исполнилось 34 года. Новоиспеченный холостяк получает сотни сообщений от звездных коллег. В том числе и от бывшей жены
Надя Дорофеева поздравила Владимира Дантеса с 34-летием.
Надя Дорофеева поздравила Владимира Дантеса с 34-летием. / Фото: Коллаж: Сегодня

У двоих красавчиков украинского шоу-бизнеса сегодня дни рождения. Артём Пивоваров планировал праздновать в Америке, но ошеломил поклонников новостью об отмене участия в туре за океаном. У Владимира Дантеса тоже накануне выдался непростой день. За правдивые сториз об обстреле ТЦ в Кременчуге страницу певца едва не заблокировал Instagram .

В свой 34-й день рождения бывший подопечный продюсер Натальи Могилевской получил поздравление от Нади Дорофеевой.

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Владимир Дантес И Надя Дорофеева за несколько месяцев до развода
Владимир Дантес И Надя Дорофеева за несколько месяцев до развода / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Бывшая жена, которая закрутила роман с лучшим другом Владимира , ресторатором Михаилом Кацуриным, одна из первых, кто поздравил Дантеса.

Знаю, как много ты сделаешь всего крутого. Пусть все твои мечты сбудутся, – пожелала бывшему Надя в своем Instagram .

Скриншот Instagram/nadyadorofeeva

В то же время Владимир попросил всех не радовать его подарками. А лучше задонатить в крупнейшем в Украине фонд помощи армии.

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Раньше мы рассказывали, что Дантес стал чаще выкладывать общие сториз с бывшей женой Михаила Кацурина.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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