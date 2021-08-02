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Кто избил танцора DOROFEEVA

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Новые подробности о состоянии избитого танцора из балета Дорофеевой: Держим кулаки

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
2 августа, 17:50
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Вчера вечером в Киеве избили танцора из балета Нади Дорофеевой. Вскоре выяснилось, что нападавший служит в Управлении госохраны
Надя Дорофеева прокомментировала состояние избитого танцора
Надя Дорофеева прокомментировала состояние избитого танцора / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Однако в результате избиения танцор Нади Дорофеевой получил кровоизлияние мозг. Он до сих пор находится в медикаментозной коме после трепанации черепа. По словам певицы, вся ее команда, близкие и друзья Жени ждут его выздоровления.

В новом посте в Facebook Надя Дорофеева заявила, что нужно довести дело до конца, поскольку нападавший мужчина уже найден.

"Женя все еще находится в медикаментозной коме… Вся команда, друзья, близкие и все неравнодушные люди держим кулаки и верим в лучшее! Виновного нашли и опознали, видео того, как все произошло, уже в Сети! Надеемся на лучшее! Нужно довести дело до конца! И давайте посылать самые добрые мысли Жене, чтобы он скорее поправился и восстановился Спасибо за огромную поддержку, вы – сила! – написала певица.

В комментариях под постом певицы ее поклонники и коллеги написали теплые слова поддержки.

Что сейчас с нападавшим?

Делом занялось Государственное бюро расследований (ГБР). Нападавший сейчас находится в камере предварительного задержания – ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет. В то же время в Управлении госохраны сообщили, что этом инциденте "имела места банальщина", а не какие-либо другие причины.

Отрывок видеозаписи избиения танцора Нади Дорофеевой:

Ранее сообщалось, что нападавшему скоро вручат подозрение за избиение танцора.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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