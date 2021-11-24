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Надя Дорофеева откровенно рассказала о пластике губ и раскрыла секрет худобы

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
24 ноября, 20:53
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Певицу часто хейтят за ее сценический образ, стиль, вес и за многое другое. Вот артистка решила ответить на "колючие" комментарии критиков
Надя Дорофеева прокомментировала, делала ли она пластику губ.
Надя Дорофеева прокомментировала, делала ли она пластику губ. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надю Дорофееву, которая недавно случайно ударила Дантеса в пах, чем размешила Сеть, периодически обвиняют в том, что она прибегает к пластической хирургии. Также в Сети неоднократно отмечали, что в жизни знаменитость выглядит совсем не так, как в клипах.

Так, Дорофеева призналась, что никогда в жизни не делала пластику губ и ничего себе не колола в лицо. Более того, звезда заверила, что она не носит даже виниров.

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Я хочу официально сказать, что никогда ничего не делала. И зубы у меня не виниры, – заявила Надя в программе "ЖВЛ".

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Также в соцсетях писали, мол " в клипах из Нади делают конфетку-разврат, а в жизни она страшненькая". Однако над такими оценками внешности артистка только посмеялась, заверив, что ненакрашенной она нравится себе больше.

Если честно, я себе в жизни, когда не накрашена, нравлюсь больше. Даже не знаю, как комментировать, – призналась певица.

Популярная певица ответила на жесткие комментарии критиков.
Популярная певица ответила на жесткие комментарии критиков. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

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Дорофеева еще и отреагировала на упреки относительно ее худощавости, и, что ее многие в этом подражают. По словам звезды, она всегда была худой.

Если человек так формулирует, это, конечно, беда. Я люблю картошку, люблю котлетки. Я всегда была худенькой. Это чистой воды буллинг , – объяснила Дорофеева.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко о певице

10 лет Надя Дорофеева была солисткой группы "Время и Стекло" – она выступала вместе с Позитивом. Сразу после распада коллектива в 2020 году певица представила первую сольную песню Gorit под псевдонимом DOROFEEVA.

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С 2015 года артистка замужем за Владимиром Дантесом, который с 2015 года тоже строит сольную карьеру.

Больше новостей о селебретис:

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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