Надя Дорофеева отреагировала на свое имя в списке запрещенных в рф звезд: "Горжусь быть в этом лайнапе!"

Украинская исполнительница, как и многие ее коллеги, оказалась одной из запрещенных в россии знаменитостей. Но ее это совсем не огорчило, а даже, наоборот

Дорофеева отреагировала на список запрещенных в рф артистов / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Российские власти всеми способами стараются оградить своих граждан от другого мира. За запретами на социальные сети появились списки запрещенных в рф артистов.

Одной из таких исполнителей стала украинская певица Надя Дорофеева. Однако ее это совсем не огорчило, а даже, наоборот – Дорофеева заявила, что рада быть в этом списке.

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Горжусь быть в этом лайнапе! – написала певица в своем Instagram.

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Кроме Дорофеевой в "черный список" россии попали и другие популярные украинские артисты:

Alekseev

Макс Барских

Вера Брежнева

группа "Один в каноє"

группа "Океан Ельзи"

Иван Дорн

Настя Каменских

Светлана Лобода

Дмитрий Монатик

Потап

Согласно документу артистам запрещается использование украинской символики, а также любые упоминания так называемой российскими властями "спецоперации в Украине".

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К слову, несколькими днями ранее Макс Барских, который тоже оказался в списке, запретил использовать свою музыку на территории россии.

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Напомним, до этого стало известно о том, что один из российских каналов опубликовал свой перечень запрещенных исполнителей.

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