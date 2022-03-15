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Надя Дорофеева отреагировала на свое имя в списке запрещенных в рф звезд: "Горжусь быть в этом лайнапе!"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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15 марта, 18:46
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Украинская исполнительница, как и многие ее коллеги, оказалась одной из запрещенных в россии знаменитостей. Но ее это совсем не огорчило, а даже, наоборот
Дорофеева отреагировала на список запрещенных в рф артистов
Дорофеева отреагировала на список запрещенных в рф артистов / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Российские власти всеми способами стараются оградить своих граждан от другого мира. За запретами на социальные сети появились списки запрещенных в рф артистов.

Одной из таких исполнителей стала украинская певица Надя Дорофеева. Однако ее это совсем не огорчило, а даже, наоборот – Дорофеева заявила, что рада быть в этом списке.

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Горжусь быть в этом лайнапе! – написала певица в своем Instagram.

Скриншот

Кроме Дорофеевой в "черный список" россии попали и другие популярные украинские артисты:

  • Alekseev
  • Макс Барских
  • Вера Брежнева
  • группа "Один в каноє"
  • группа "Океан Ельзи"
  • Иван Дорн
  • Настя Каменских
  • Светлана Лобода
  • Дмитрий Монатик
  • Потап

Согласно документу артистам запрещается использование украинской символики, а также любые упоминания так называемой российскими властями "спецоперации в Украине".

Скриншот

К слову, несколькими днями ранее Макс Барских, который тоже оказался в списке, запретил использовать свою музыку на территории россии.

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Напомним, до этого стало известно о том, что один из российских каналов опубликовал свой перечень запрещенных исполнителей.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Никита Добрынин Никита Добрынин
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Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
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Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
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Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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