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Надя Дорофеева показала голого Дантеса на отдыхе в Мексике: фото

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 января, 11:46
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Звездная пара продолжает свои мексиканские каникулы в Тулуме. Надя Дорофеева решила поделиться пикантными снимками мужа из постели
Дорофеева показала оголенного Дантеса
Дорофеева показала оголенного Дантеса / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева, которая со своим мужем Владимиром Дантесом отдыхала в компании российских блогеров, показала смелое фото супруга.

На снимке, которым исполнительница поделилась на своей странице в Instagram, Дантес запечатлен полностью голым.

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То самое, "интересное место" Дорофеева решила прикрыть забавным смайликом.

К счастью, с чувством юмора у Владимира Дантеса все в порядке и он даже репостнул историю жены себе на страничку.

Стоило потерять бдительность и смайлик на заднице, – шутливо прокомментировал историю жены Дантес.

Скриншот – instagram.com/vladimirdantes/

Музыканты часто постят на своих страницах в социальных сетях забавные фотографии другу друга, не стесняются рассказывать о своих курьезах и смеяться друг над другом.

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Многие могут позавидовать тому, как удачно звездные супруги подшучивают друг над другом на глазах у тысячи поклонников.

История любви пары началась еще в 2011 году, когда оба исполнителя начинали свою музыкальную карьеру. В одном из интервью Дантес признался, что делал Дорофеевой предложение три раза.

Сейчас пара отдыхает в Тулуме, как и продюсер Нади Потап с Настей Каменских. О том, сколько может стоить роскошный отдых украинских звезд мы подсчитали в нашем материале.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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