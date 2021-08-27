Надя Дорофеева с конфетой во рту и в бикини кокетливо выгнулась на камеру (видео)

Артистка удивила поклонников забавным роликом, в котором продемонстрировала не только эффектный макияж, но и свою точеную фигуру

Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

31-летняя певица Надя Дорофеева, которая вчера растрогала кадрами со встречи с танцором Женей, надела розовый топ купальника, джинсы и кокетливо позировала на камеру. Видео звезда опубликовала в Instagram.

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В коротком ролике артистка делает весьма опасное движение – с конфетой на палочке во рту выгибается назад, взмахнув пышными локонами. Заодно певица показала и макияж, который назвала "Lollipop-мейк".

Поклонники засыпали звезду комплиментами.

"Милаха такая"

"Надюша, красивая очень"

"Фигурка огонь"

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Напомним, что недавно танцор Женя Гончаренко, который выступал в шоу-балете Нади Дорофеевой, вышел из комы. В начале августа Женю ударил 28-летний экс-сотрудник УГО. Удар пришелся на голову, в результате чего у Жени было кровоизлияние в мозг. Более двух недель он пролежал в коме.

Смотрите эксклюзивное интервью с Надей Дорофеевой для "Зіркового шляху":

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