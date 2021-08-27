Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий

Новая "Бджілка"

Джа празднует

Беби-бум

Сериалы сентября

Стала монахиней

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Надя Дорофеева с конфетой во рту и в бикини кокетливо выгнулась на камеру (видео)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
27 августа, 15:48
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артистка удивила поклонников забавным роликом, в котором продемонстрировала не только эффектный макияж, но и свою точеную фигуру
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

31-летняя певица Надя Дорофеева, которая вчера растрогала кадрами со встречи с танцором Женей, надела розовый топ купальника, джинсы и кокетливо позировала на камеру. Видео звезда опубликовала в Instagram.

Реклама

В коротком ролике артистка делает весьма опасное движение – с конфетой на палочке во рту выгибается назад, взмахнув пышными локонами. Заодно певица показала и макияж, который назвала "Lollipop-мейк".

Поклонники засыпали звезду комплиментами.

  • "Милаха такая"
  • "Надюша, красивая очень"
  • "Фигурка огонь"
Реклама

Напомним, что недавно танцор Женя Гончаренко, который выступал в шоу-балете Нади Дорофеевой, вышел из комы. В начале августа Женю ударил 28-летний экс-сотрудник УГО. Удар пришелся на голову, в результате чего у Жени было кровоизлияние в мозг. Более двух недель он пролежал в коме.

Смотрите эксклюзивное интервью с Надей Дорофеевой для "Зіркового шляху":

Узнайте больше свежих новостей по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять