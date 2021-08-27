Надя Дорофеева с конфетой во рту и в бикини кокетливо выгнулась на камеру (видео)

31-летняя певица Надя Дорофеева, которая вчера растрогала кадрами со встречи с танцором Женей, надела розовый топ купальника, джинсы и кокетливо позировала на камеру. Видео звезда опубликовала в Instagram.
В коротком ролике артистка делает весьма опасное движение – с конфетой на палочке во рту выгибается назад, взмахнув пышными локонами. Заодно певица показала и макияж, который назвала "Lollipop-мейк".
Поклонники засыпали звезду комплиментами.
- "Милаха такая"
- "Надюша, красивая очень"
- "Фигурка огонь"
Напомним, что недавно танцор Женя Гончаренко, который выступал в шоу-балете Нади Дорофеевой, вышел из комы. В начале августа Женю ударил 28-летний экс-сотрудник УГО. Удар пришелся на голову, в результате чего у Жени было кровоизлияние в мозг. Более двух недель он пролежал в коме.
Смотрите эксклюзивное интервью с Надей Дорофеевой для "Зіркового шляху":
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