Надя Дорофеева в активном поиске: кто поможет – получит вознаграждение

Экс-солистка "Время и Стекло" решилась на перемены и объявила в своём Instagram о кастинге. Сайт "Сегодня" расскажет, кого же Надя ищет

Надя Дорофеева ищет талантливых украинцев / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В последнее время в Сети только и разговоры о новых отношениях певицы с Михаилом Кацуриным, которые она подтвердила совсем недавно.

Однако в это время Надя Дорофеева дает благотворительные концерты в Европе и даже готовит несколько новых песен для своих поклонников. Так, одним из предстоящих проектов станет адаптация хита певицы "raznotsvetnaya". Дорофеева планирует перезаписать трек на украинском языке и для этого ищет талантливых авторов.

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В своем Instagram Надя предложила всем ее фанатам присоединиться к проекту и представить свою версию песни. За лучшую адаптацию исполнительница пообещала денежное вознаграждение.

Накануне войны я выпустила трек raznotsvetnaya. Но сейчас для всех нас существуют только два цвета – желтый и голубой. И именно их не хватает моей песни! – написала Дорофеева.

Желающих посотрудничать с Дорофеевой оказалось достаточно. Всего за несколько часов исполнительнице пришло более 150 вариантов нового текста песни.

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Скриншот – instagram.com/nadyadorofeeva

Я даже не ожидала, что будет настолько много и у меня впереди очень много работы, чтобы найти то самое сокровище. Спасибо вам за активность, – обратилась к поклонникам Дорофеева.

Напомним, что недавно Артем Пивоваров и DOROFEEVA представили чувственный дуэт на стихи Тараса Шевченко.