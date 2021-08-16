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Надя Дорофеева в мини-шортах ошеломила аппетитными формами и тонкой талией в Турции (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
16 августа, 20:30
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В последний месяц лета артистка и ее супруг, Владимир Дантес, наконец-то отправились на курорт в Турции. От туда Надя Дорофеева активно делится яркими фото
Надя Дорофеева в бикини в Турции
Надя Дорофеева в бикини в Турции / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сегодня у Нади Дорофеевой вдвойне радостный день – танцор из ее шоу-балета вышел из комы, а сама артистка наслаждается отдыхом с Дантесом в Анталии. Певица позировала на открытой террасе, стоя спиной к камере и демонстрируя шикарную фигуру.

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Эффектными кадрами певица поделилась в Instagram-аккаунте. Артистка надела стильный комплект, состоящий из мини-шорт и топа, а также оверсайз-рубашку. Костюм идеально подчеркнул фигуру Дорофеевой.

Бывают моменты, когда у меня опускаются руки? Да, конечно бывают... Но, как правило, за этими периодами следует что-то большее и прекрасное. Предвкушаю все последующие релизы. Готовлюсь удивлять вас, – написала певица.

Одним из первых оценил фото, конечно, Владимир Дантес, оставив множество эмодзи.

Надя Дорофеева в мини-шортах восхитила фигурой на отдыхе
Надя Дорофеева в мини-шортах восхитила фигурой на отдыхе / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и ее супруг остановились в 5-звездочном отеле, который находится на берегу Средиземного моря. Звездная пара уже несколько месяцев ждала отпуска, поскольку Надя была занята сольным проектом почти все лето.

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Напомним, что более недели танцор Нади Дорофеевой находился в коме. 22-летнего Женю Гончаренко избил экс-сотрудник УГО – этот момент попал в запись камеры наблюдения:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я не вижу ее счастливой! Мне больно смотреть на сегодняшнюю Аллу Пугачеву – я вижу там больную женщину, совершенно несчастную, растерянную... Вот она сидит в телеэкране и глупо улыбается.

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