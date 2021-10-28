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Надя Дорофеева впервые поделилась подробностями операции на груди

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
28 октября, 17:34
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Украинская певица Надя Дорофеева призывает девушек и женщин ежегодно проверяться у специалиста на наличие опухоли в груди. Она рассказала, как обнаружила ее у себя
Надежда Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надежда Дорофеева Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Недавно популярная исполнительница опубликовала фотографию в Instagram, где продемонстрировала шрам на груди. Тогда Надя, в подписи к фото рассказала, что четыре года назад удалила доброкачественную опухоль. Как призналась певица, обнаружила новообразование неожиданно:

У меня заметил мой муж – он просто нащупал в груди и сказал: у тебя какой-то твердый шарик там, что это такое. И отправил меня в больницу, – вспоминает артистка.

Хирургического вмешательства Дорофеева не боялась. Волнение у нее возникало лишь от неизвестности – безопасна ли опухоль:

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Ничего жесткого и критичного конечно же нет в такой операции. Это оказалась доброкачественная фиброаденома. Их удаляют чтобы она не стала злокачественной, – рассказывает Надя.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Написать такого рода пост артистка решила для того, чтобы мотивировать подписчиц обратиться к врачу:

Я же инфлюенсер, подумала, что наконец нужно правильно использовать это слово и мне захотелось, чтобы девочки пришли на ежегодное обследование, потому что обязательно нужно раз в год проверять грудь, – говорит Дорофеева.

Смотрите полный репортаж с Надей Дорофеевой:

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Марина Григоренко
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