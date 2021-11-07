Надю Дорофееву госпитализировали перед концертом в Египте: что с певицей

В официальном Instagram-аккаунте Нади сообщается об отмене ее шоу, запланированного на 6 ноября.
На данный момент она (Дорофеева – Ред.) находится в госпитале и проходит обследование, – говорится в заявлении.
Что именно произошло с Надей – не уточняется. Пока что никаких подробностей о состоянии здоровья артистки нет. Однако ее менеджмент сообщает, что жизни Дорофеевой ничего не угрожает.
Далее по теме
Тем временем поклонники DOROFEEVA делятся в соцсети сообщениями, которые получили накануне концерта. В них говорится, что концерт Нади Дорофеевой отменен "из-за непредвиденных обстоятельств".
Концерт Дорофеевой должен был состояться в Египте, на территории отеля Rixos Premium Seagate. Вместо певицы на сцену вышли бразильские танцовщицы и Dj.
В Сети также опубликована переписка поклонников Нади с ее менеджментом, из которой также можно понять, что Дорофеева в порядке.
Недавно Надя Дорофеева впервые снялась для украинского Vogue. Певица дала откровенное интервью изданию, в котором рассказала о новом проекте DOROFEEVA , смене имиджа и стиля, сценическом образе и любви к моде.
Еще новости по теме:
Наде Дорофеевой удалили доброкачественную опухоль 4 года назад – признание певицы.
У танцора Дорофеевой после избиения отсутствует часть кости черепа: Мозг обтянут кожей.