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Надю Дорофееву госпитализировали перед концертом в Египте: что с певицей

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
7 ноября, 09:41
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Вчера Наде резко стало плохо и ее госпитализировали прямо перед концертом. Шоу отменили, но сейчас звезда чувствует себя намного лучше
DOROFEEVA попала в больницу перед концертом
DOROFEEVA попала в больницу перед концертом / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В официальном Instagram-аккаунте Нади сообщается об отмене ее шоу, запланированного на 6 ноября.

На данный момент она (Дорофеева – Ред.) находится в госпитале и проходит обследование, – говорится в заявлении.

Что именно произошло с Надей – не уточняется. Пока что никаких подробностей о состоянии здоровья артистки нет. Однако ее менеджмент сообщает, что жизни Дорофеевой ничего не угрожает.

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Скриншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Тем временем поклонники DOROFEEVA делятся в соцсети сообщениями, которые получили накануне концерта. В них говорится, что концерт Нади Дорофеевой отменен "из-за непредвиденных обстоятельств".

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Скриншот: instagram.com/gorit_dorofeeva

Концерт Дорофеевой должен был состояться в Египте, на территории отеля Rixos Premium Seagate. Вместо певицы на сцену вышли бразильские танцовщицы и Dj.

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Фото: instagram.com/stories/gorit_dorofeeva

В Сети также опубликована переписка поклонников Нади с ее менеджментом, из которой также можно понять, что Дорофеева в порядке.

Скриншот: instagram.com/stories/dorofeevagorit

Недавно Надя Дорофеева впервые снялась для украинского Vogue. Певица дала откровенное интервью изданию, в котором рассказала о новом проекте DOROFEEVA , смене имиджа и стиля, сценическом образе и любви к моде.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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