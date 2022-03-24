Лобода только на 29-й день войны сказала, что Россия напала на Украину

Певица активно публиковала фото украинских городов после обстрелов российской армии, но о стране-агрессоре молчала

Светлана Лобода впервые сказала, что это российские войска вторглись в Украину / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Но после того, как Светлана Лобода оказалась в списке артистов, которых могут лишит званий, она все-таки написала, что это Россия напала на Украину. Певица у себя в Telegram опубликовала пост и рассказала о первом месяце войны:

"Сегодня ровно месяц, как российские войска вторглись на территорию Украины. Тысячи убитых, ни в чем неповинных людей, десятки тысяч раненых. Разрушены наши родные города и жизни, погибло ужасающее количество детей. Это не дурной сон и не сценарий в жанре антиутопии – это реальность, с которой невозможно смириться".

/ Фото: Telegram

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Певица поблагодарила украинских защитников, которые каждый день дает отпор российской армии:

"Украинские воины, простые люди, каждый, кто грудью стоит за Украину каждый день, ценою собственных жизней, доказывает, что Украина не сдастся никогда и ее не сломить ни одной армии в мире! Низкий поклон нашим воинам, нашему народу и нашей Земле!"

Светлана Лобода отметила, что ее родные никуда не уехали из Украины – папа и бабушка находятся в селе под Киевом.

Ранее Светлана Лобода рассказала, как усиленно помогает украинским беженцам

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