Наркоз с трубкой в горле: супруга Владимира Остапчука перенесла операцию (фото)

Кристина Горняк перенесла первую в жизни операцию. По словам супруги телеведущего, это было ее первое хирургическое вмешательство в жизни. К счастью, все прошло хорошо

Кристина Горняк перенесла первую в жизни операцию / Фото: instagram.com/kristygor

Супруга Владимира Остапчука, который недавно заявил в полицию на экс-супругу, Кристина не стала уточнять, какую именно операцию ей сделали. Горняк лишь отметила, что хирургическое вмешательство было плановым и сейчас она восстанавливается дома.

Реклама

По словам Кристины, ей делали наркоз. Девушка показала несколько кадров из больницы и рассказала о своем самочувствии.

Нет ничего важнее здоровья. В этот раз я переживала из-за наркоза. Тем более, когда услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что он наоборот безопасны и полностью доверилась, – поделилась Кристина.

Скриншот: Instagram

В то время, пока Кристина была в больнице, Владимир попросил своих подписчиков поддержать его супругу в соцсетях. Он также опубликовал фото букета, который подарил Кристине, когда она вернулась домой.

Любимая уже спит, но она такая у меня умничка, такая стойкая и жизнерадостная. Люблю, – написал Остапчук.

Скриншот: Instagram