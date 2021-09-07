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Наркоз с трубкой в горле: супруга Владимира Остапчука перенесла операцию (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 12:07
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Кристина Горняк перенесла первую в жизни операцию. По словам супруги телеведущего, это было ее первое хирургическое вмешательство в жизни. К счастью, все прошло хорошо
Кристина Горняк перенесла первую в жизни операцию
Кристина Горняк перенесла первую в жизни операцию / Фото: instagram.com/kristygor

Супруга Владимира Остапчука, который недавно заявил в полицию на экс-супругу, Кристина не стала уточнять, какую именно операцию ей сделали. Горняк лишь отметила, что хирургическое вмешательство было плановым и сейчас она восстанавливается дома.

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По словам Кристины, ей делали наркоз. Девушка показала несколько кадров из больницы и рассказала о своем самочувствии.

Нет ничего важнее здоровья. В этот раз я переживала из-за наркоза. Тем более, когда услышала, что с трубкой в горле. А потом поняла, что он наоборот безопасны и полностью доверилась, – поделилась Кристина.

Скриншот: Instagram

В то время, пока Кристина была в больнице, Владимир попросил своих подписчиков поддержать его супругу в соцсетях. Он также опубликовал фото букета, который подарил Кристине, когда она вернулась домой.

Любимая уже спит, но она такая у меня умничка, такая стойкая и жизнерадостная. Люблю, – написал Остапчук.

Скриншот: Instagram
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

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