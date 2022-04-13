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"Нас отправляли, как барахло": жена Виктора Павлика до сих пор в бешенстве от отношения турок

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 12:03
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Екатерина Репяхова подробно рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней в одном из аэропортов Стамбула
Екатерина Репяхова поскандалила с сотрудниками турецкого аэропорта
Екатерина Репяхова поскандалила с сотрудниками турецкого аэропорта / Фото: instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика вместе со своим девятимесячным сыном Мишкой летела с пересадкой в Стамбуле в Израиль. Но поездка оказалась очень непростой и даже скандальной – Репяхову с сыном не хотели пускать в самолет.

В Instagram Екатерина отважилась подробно рассказать о неприятной ситуации во время перелета. Так, в Стамбуле от Репяховой требовали классическую визу в паспорте, которая нужна для въезда в Тель-Авив. Но в марте 2022 года правила изменились – теперь гражданам Украины нужно предоставить только соответствующее разрешение от МИД Израиля. В Турции, как рассказала блогерша, об этом не знали и в результате возник скандал.

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С 8 марта 2022 года Израиль изменил правила въезда украинцам. Теперь нужно иметь документальное разрешение от министерства иностранных дел Израиля на въезд. Pegasus Airlines (турецкая авиакомпания, – Ред.) не следит за обновленными правилами и событиями в мире, несмотря на то, что совершают рейсы в Тель-Авив. Я объясняла о войне, об Украине, об изменениях в правилах въезда для украинцев, но они не хотели меня слышать, – поделилась историей Екатерина.

Репяхова отметила, что ее разозлило не столько путаница с документами, сколько отношение сотрудников аэропорта, которые даже не извинились после признания ошибки.

Они не желали помогать, слушать, разбираться. Они просто нас отправляли, как барахло. Я не ожидала такого от турок. В конце концов, они поняли свою ошибку, но извинений я не услышала. Мы час стояли возле посадки, кричали, умоляли… И тогда я была, как никогда, морально нестабильна, – добавила жена Павлика.

Раньше мы писали о том, как Санта Димопулос живет в Италии во время войны на родине.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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