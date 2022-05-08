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Наши героини: Мишина, Осадчая, Боржемская и другие звезды поздравили самых родных с Днем матери

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 мая, 17:38
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8 мая в Украине отмечают один из самых трогательных праздников – День матери. Как украинские знаменитости поздравили самого дорогого человека в своей жизни – смотрите в материале
Украинские селебретис поздравили мам с их днем
Украинские селебретис поздравили мам с их днем / Фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/kosadcha, instagram.com/misha.k.ua

В этом году День матери в Украине – особенный праздник, полон печали, страданий, боли, но вместе с тем тепла и надежды. В этот день каждый поздравляет самого родного человека, а также благодарит его за заботу и любовь. Отметим, что в период войны, слова поддержки и любви еще более важны и ценны.

Сайт "Сегодня" подготовил подборку нежных поздравлений и фото мамам от артистов.

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Ксения Мишина

Актриса поблагодарила всех мам Украины "за величие женщины-матери, за их внутреннее осознание своего стержневого назначения на земле, за крепость духовности, за мужество и терпение, за нежность и качество материнского сердца".

Сегодня 74-й день, когда мамы нашей страны отчаянно борются за жизнь и будущее своих детей. 74 день, когда миллионы мам нашей страны не рядом со своими мужчинами. Кто-то на территории Украины находится под постоянной угрозой жизни, кто-то за границей в полной неизвестности, но все с одинаковыми страхами и молитвами за будущее своей страны. Мы – женщины, мы матери – бесконечная опора и всесильная любовь. Мы должны оставаться источником вдохновения, центром гармонии и процветания в каждой большой семье, в каждом роде, – написала кинозвезда.

Даниэл Салем

Телеведущий показал архивный кадр вместе с мамой и поблагодарил ее за подаренную жизнь в Украине.

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Не хватит слов и действий чтобы сказать, как я тебе благодарен и как я тебя люблю и как я скучаю! Но сейчас скажу одно, спасибо тебе моя украинка, спасибо что Одесса, спасибо что 2-й роддом на комсомольской! Всегда люблю!, – написал Салем.

Илона Гвоздева

Хореограф пожелала всем матерям, ожидающим возвращения сына домой с войны, сил и здоровья. Отдельно Гвоздева поблагодарила свою маму за то, что она ежедневно дарит любовь и улыбку ее детям.

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Мама ты у меня невероятная, я тебя очень люблю и горжусь быть твоей дочерью! Ты яркий пример украинской женщины, матери и бабушки! Знаю, что иногда со мной бывает сложно и несмотря ни на что, каждый раз ты находишь в себе силы, чтобы с улыбкой и любовью в сердце оберегать нас. Ты мое сокровище, моя жемчужина!, – заявила танцовщица.

Камалия

Артистка опубликовала трогательное семейное фото с мамой и дочерьми.

Молюсь, чтобы скорее закончилась война и я смогла обнять мамочку! Молюсь, чтобы не гибли детки! Молюсь, чтобы мамы дождались своих сыновей-героев! Молюсь, чтобы мы дольше оставались детьми! – призналась певица.

Екатерина Осадчая

Телеведущая поделилась снимками с сыновьями и написала, что этот День матери – щемящий день со слезами и день, дающий нам надежду. Также она обратилась к матери войны, которые несмотря на страдания и боль, продолжают жить ради своих детей.

Мамы – вы герои! Где бы вы ни были, знайте, ваш фронт это ваши дети. Они после нас продолжат развивать страну, наша страна нуждается в новом, умном, признанном, воспитанном поколении и эта миссия сейчас на плечах мам! Мамы, помните, мы все по возможности будем воспитывать и не своих детей, – отметила Осадчая.

Олег Псюк

Фронтмен группы Kalush Orchestra поделился общим фото с мамой Стефанией. Именно ей артист посвятил сингл Stefania, с которым коллектив уже в скором времени будет представлять Украину на "Евровидении-2022".

Сегодня день матери! Со мной моя мама Стефания. Делайте фото с мамой и отмечайте kalush.official, буду репостить, – написал музыкант.

Марина Боржемская

Звездная фитнес-тренерша опубликовала серию фото с мамой. Она отметила, что быть мамой в период войны – невероятно важно и больно. Также Марина поблагодарила всех матерей за наших прекрасных и сильных воинов.

В наше страшное время войны ты борешься не столько за свою жизнь, сколько за своего ребенка. Стараешься обезопасить и защитить. Быть мамой во время войны – это отвага, нежность и любовь. Быть мамой на войне – это думать только о безопасности для детей. Это чрезвычайная ответственность и сила духа. Мамочки, спасибо. Моя родная Галочка, люблю тебя. Берегите себя. Молитесь о детях. Верим, что скоро все сможем обнять своих мам, детей, родных, – подчеркнула Боржемская.

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика поделилась архивными фотографиями с самым родным человеком и также поблагодарила маму за все, что есть в ее жизни.

Наша мамочка. Наш лучик солнца. Наш ангел-хранитель. Ты всегда поймешь, поддержишь и придешь на помощь, – подписала кадры блогерша.

Не забудьте поздравить своего самого родного человека, который подарил вам жизнь, всегда вас понимает и поддерживает.

Напомним, у телеведущей Ольги Фреймут сегодня двойной праздник: в этот день родился ее сын Валерий.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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