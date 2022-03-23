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Нашлась пропажа! Внук Софии Ротару впервые вышел на связь после позорного побега из Украины во время войны

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23 марта, 20:45
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Две недели назад сын и внук Софии Ротару – Анатолий и Руслан Евдокименко – пытались сбежать в Молдову. Однако их план провалился...
Внук Софии Ротару впервые появился в Instagram после неудачного бегства в Молдову
Внук Софии Ротару впервые появился в Instagram после неудачного бегства в Молдову / Фото: Instagram

Еще в начале марта на украинско-молдавской границе задержали группу из девяти мужчин призывного возраста. Среди них были сын и внук народной артистки. Помогал украинцам сбежать гражданин Молдовы. Ему наследники певицы заплатили по 2000 тысяч долларов, чтобы пересечь границу. Впрочем, что-то пошло не так – беглецов сразу арестовали работники пограничного отряда.

Такая новость быстро разлетелась по Сети, а внук и сын Ротару громко "прославились" из-за позорного поступка. В то же время сама София Михайловна этот инцидент решила не комментировать. Также не прибегали к публичным подробностям и Руслан с Анатолием.

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Только 23 марта внук Ротару впервые вышел на связь в Instagram. В соцсети Анатолий опубликовал свой снимок в честь... дня рождения. На фото Евдокименко позирует в стильном пальто и брючном костюме.

Скриншот Instagram

Сегодня Анатолию исполнилось 28 лет. Он решил скромно напомнить о себе в Сети. В то же время о своей попытке сбежать из родины он решил умолчать.

Отметим, Анатолий Евдокименко – первенец единственного сына Софии Ротару – Руслана и его жены Светланы. Также у него есть младшая сестра София, которая сейчас учится в Нью-Йорке и пытается построить карьеру модели.

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Внук Софии Михайловны до войны большую часть времени проводил в Лондоне. Известно, что он профессионально занимается фотографией, а также пробует себя в роли фотомодели. Кроме того, Анатолий пишет музыку. Ранее он исполнял песни в жанре хип-хоп на русском языке и создавал ремиксы для популярных треков. Он выдумал себе творческий псевдоним DJ SHMN.

Раньше мы подробнее рассказывали, чем сейчас занимается внук Софии Ротару.

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