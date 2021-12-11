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"Настолько классный парень": Потап ведет бизнес с бывшим Насти Каменских

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
11 декабря, 10:37
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Поддерживать хорошие отношения с бывшими возлюбленными супругов удается редко, но Потап доказал, что вместе можно еще и построить успешный бизнес
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/kamenskux

Рэпер, который поразил сходством со своим отцом, сумел построить крепкие дружеские отношения с бывшим парнем супруги Насти Каменских.

В программе "Зiрковий шлях" рассказал, чем занимает кроме музыкальной деятельности. По словам Потапа, ему очень нравится ресторанным бизнес.

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Продюсер уже имел возможность открыть свое дело – "Mozgi bar&shop". Правда, на данный момент заведение пришлось закрыть.

У нас поменялись договоренности аренды и там было очень много партнеров у нас. Это сложнейший, но очень кайфовый бизнес. В котором надо находиться все время, – рассказывает Потап.

Но на этом попытки построить успешный ресторанный проект не закончились. Сейчас музыкант вместе с Настей Каменских занимаются рестораном, который делает суши. Кроме того, партнером супругов является бывший парень Насти.

То есть чувак, который был с Настей до меня, настолько классный парень, это Вова Дятлов, – делится Потап.

Артисты не раз посещали ресторан Дятлова и его партнера Никиты Силина в Николаеве, а после предложили им инвестировать в заведение в Киеве.

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