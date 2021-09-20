Настя Каменских и Любовь Успенская спели дуэтом в Киеве (видео)

Вчера российская певица Любовь Успенская дала сольный концерт во Дворце "Украина", который прошел с аншлагом

Настя Каменских выступила на концерте Любови Успенской в Киеве / Фото: скриншот

Вчера Настя Каменских и Любовь Успенская впервые исполнили свою дуэтную песню "Ты же не забыл" на украинской сцене. Украинская певица появилась на концерте Любови Успенской в Киеве в облегающем черном платье. Образ дополнил яркий макияж.

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Концерт российской певицы в Украине прошел с аншлагом. Любовь Успенская исполнили свои самые популярные песни. Зал приветствовал артистку стоя.

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Сейчас у Успенской начался тур по Украине. Певица уже выступила в Днепре и Киеве. Также концерты запланированы в Одессе, Херсоне, Запорожье.

Напомним, в 2019 году Любовь Успенская выступила в Киеве с концертом, посвященным ее 65-летию, где перед многотысячной толпой поклонников исполнила песню на украинской языке "Бути без тебе". В столице артистка также снимала клип.

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