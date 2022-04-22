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Настя Каменских спела хит Black Eyed Peas в поддержку Украины на Latin American Music Awards

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 09:02
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Украинская артистка продолжает выступать за рубежом, говоря о российской войне в Украине
Настя Каменских призывает остановить войну
Настя Каменских призывает остановить войну / Фото: Getty Images

Напомним, украинская певица Настя Каменских, как и другие ее коллеги, продолжают выступать за границей, максимально привлекая внимание всего мира к российской войне в Украине и помогая собирать огромные суммы денег для наших людей. Сегодня все обсуждают появление NK на Latin American Music Awards.

В Instagram Latin American Music Awards анонсировали появление Насти Каменских, которая, отметим, мечтает покорить Латинскую Америку и уже делала для этого впечатляющие музыкальные шаги в виде испаноязычного альбома и крутых клипов. Но пока что для украинских артистов личные достижения далеко не на первом месте.

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Каменских в Instagram поблагодарила всех за возможность выступить и со сцены призвать всех к солидарности с Украиной.

Нынешняя @latinamas была посвящена миру и началась с песни "Where is the love", призывающей к восстановлению мира в Украине. Я невероятно благодарна @blackeyedpeas, что этот трек сегодня выражал солидарность с Украиной. За то, что ты @iamwill пел "Pray for Ukraine". За то что выдающиеся @ozuna @cncomusic @princeroyce @sofiareyes @farruko @chiquis @tiagopzk @chesca @emiliamernes @mariabecerra присоединись к этому выступлению. Я невероятно благодарна всем присоединившимся к этому выступлению артистам, благодарна организаторам премии за солидарность с Украиной. Вы не представляете, насколько это важно для нас, украинцев!

Певица использует свою известность, чтобы привлекать внимание мира к Украине
Певица использует свою известность, чтобы привлекать внимание мира к Украине / Фото: Getty Images

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Трогательное и вдохновляющее видео смотрите далее.

Кстати, на красной дорожке мероприятия украинская звезда появилась в образе с антивоенным месседжем.

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Настя Каменских на красной дорожке LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS
Настя Каменских на красной дорожке LATIN AMERICAN MUSIC AWARDS / Фото: Getty Images

Также сейчас обсуждают: Катерина Осадчая объяснила, у каких звезд нужно забрать украинский паспорт.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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