Настя Каменских спела хит Black Eyed Peas в поддержку Украины на Latin American Music Awards

Напомним, украинская певица Настя Каменских, как и другие ее коллеги, продолжают выступать за границей, максимально привлекая внимание всего мира к российской войне в Украине и помогая собирать огромные суммы денег для наших людей. Сегодня все обсуждают появление NK на Latin American Music Awards.

В Instagram Latin American Music Awards анонсировали появление Насти Каменских, которая, отметим, мечтает покорить Латинскую Америку и уже делала для этого впечатляющие музыкальные шаги в виде испаноязычного альбома и крутых клипов. Но пока что для украинских артистов личные достижения далеко не на первом месте.

Каменских в Instagram поблагодарила всех за возможность выступить и со сцены призвать всех к солидарности с Украиной.

Нынешняя @latinamas была посвящена миру и началась с песни "Where is the love", призывающей к восстановлению мира в Украине. Я невероятно благодарна @blackeyedpeas, что этот трек сегодня выражал солидарность с Украиной. За то, что ты @iamwill пел "Pray for Ukraine". За то что выдающиеся @ozuna @cncomusic @princeroyce @sofiareyes @farruko @chiquis @tiagopzk @chesca @emiliamernes @mariabecerra присоединись к этому выступлению. Я невероятно благодарна всем присоединившимся к этому выступлению артистам, благодарна организаторам премии за солидарность с Украиной. Вы не представляете, насколько это важно для нас, украинцев!