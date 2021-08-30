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Настя Каменских в сексуальном наряде показала больше, чем нужно (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
30 августа, 09:30
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Для своих концертов NK выбирает яркие и горячие образы, которые публика долго еще не может забыть. Как, например, это ее платье, в сочетании с колготками в сетку
Настя Каменских показала горячий образ в красном платье
Настя Каменских показала горячий образ в красном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Несмотря на съемки гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", где Настя Каменских в роли звездной судьи, она успевает давать сольные концерты.

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Певица накануне выступила на частной вечеринке в Киеве, а фотографиями перед шоу поделилась у себя в Instagram-профиле.

NK сфотографировалась в красном платье с бахромой и корсетом, в красных высоких сапогах. Певица продемонстрировала длинные ноги, обтянутые колготками в сетку.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Чувственными кадрами артистки также поделились в соцсети ее поклонники.

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NK на концерте / Фото: instagram.com/stories/bogdanplotnitskii

Настя Каменских на концерте / Фото: instagram.com/stories/bogdanplotnitskii

Недавно мы писали, что Настю Каменских фанаты приняли за Монику Беллуччи в известном фильме. Это случается не первый раз – последнее время украинскую певицу часто сравнивают со звездой кино. И нам кажется, в этом что-то есть.

Настя Каменских / Моника Беллуччи
Фото: instagram.com/kamenskux, скриншот из видео
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NK хоть и следит за своим телом, но за лишние кг себя не корит. Певица поменяла свое отношение к телу – теперь для нее главное – баланс, принятие и удовольствие.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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