Настя Каменских в сексуальном наряде показала больше, чем нужно (фото)

Для своих концертов NK выбирает яркие и горячие образы, которые публика долго еще не может забыть. Как, например, это ее платье, в сочетании с колготками в сетку

Настя Каменских показала горячий образ в красном платье / Фото: instagram.com/kamenskux

Несмотря на съемки гипершоу "Маска" на телеканале "Украина", где Настя Каменских в роли звездной судьи, она успевает давать сольные концерты.

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Певица накануне выступила на частной вечеринке в Киеве, а фотографиями перед шоу поделилась у себя в Instagram-профиле.

NK сфотографировалась в красном платье с бахромой и корсетом, в красных высоких сапогах. Певица продемонстрировала длинные ноги, обтянутые колготками в сетку.

Настя Каменских / Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Чувственными кадрами артистки также поделились в соцсети ее поклонники.

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NK на концерте / Фото: instagram.com/stories/bogdanplotnitskii

Настя Каменских на концерте / Фото: instagram.com/stories/bogdanplotnitskii

Недавно мы писали, что Настю Каменских фанаты приняли за Монику Беллуччи в известном фильме. Это случается не первый раз – последнее время украинскую певицу часто сравнивают со звездой кино. И нам кажется, в этом что-то есть.

Настя Каменских / Моника Беллуччи

Фото: instagram.com/kamenskux, скриншот из видео

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NK хоть и следит за своим телом, но за лишние кг себя не корит. Певица поменяла свое отношение к телу – теперь для нее главное – баланс, принятие и удовольствие.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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