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Сексуальная Каменских в ботфортах и колготках в сетку спела со звездой TikTok

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 16:11
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Популярная украинская исполнительница NK и начинающий певец Вася Демчук презентовали видеоклип на дуэтную песню о прощании двоих влюбленных
Совместный релиз Насти Каменских и Васи Демчука
Совместный релиз Насти Каменских и Васи Демчука / Фото: Инстаграм

Днем ранее Настя Каменских у себя в соцсетях рассказала, что выпустит чувственный дуэт с молодым исполнителем Васей Демчуком. Певица опубликовала отрывок из нового трека Sorry 2. Уже сегодня поклонники услышали песню полностью.

Артисты отправились из столицы в безлюдный лес, чтобы снять клип на композицию. Они, сидя на прицепе автомобиля, исполняли песню и ездили по усыпанной желтой листвой дороге.

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Это песня о прощании с прошлым и о страсти, которая сжигает до тла, – написала Настя.

Сама певица признается, что Вася покорил ее сразу же своим проницательным вокалом. Сначала песня Sorry 2 была сольной – Демчук исполнял ее в роликах в TikTok, там Настя ее и услышала. Каменских обратила внимание на смысл, который молодой артист передавал текстом – ей показалось, что с этого можно сделать хит.

Ее представители написали Васе с предложением о сотрудничестве, и уже через несколько дней они встретились на студии.

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Она – настоящий профессионал, с уникальным голосом и потрясающей харизмой. Круто, что нам удалось поработать вместе. С первой же совместной демки я понял, что Настя не просто прожила эту песню, но и добавила свою женскую точку зрения, вложила свою душу, – говорит Вася Демчук.

Фанаты отметили атмосферность клипа – многие признались, что кадры вдохновили их устроить осеннюю фотосессию. Сделайте и вы снимки на фоне опавших листьев на смартфон с тройной камерой.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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