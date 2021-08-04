Настя Каменских впечатлила точеной фигурой в микро-купальнике: Очень горячая девушка (фото)

Обладательница одной из самых красивых фигур в украинском шоу-бизнесе продолжает делиться с поклонниками яркими кадрами и демонстрировать свою коллекцию купальников

Настя Каменских в Хорватии / Фото: instagram.com/kamenskux

Недавно Потап и Настя Каменских отправились в Хорватию, где певица соблазнительно позировала на яхте. Звезда решила снова порадовать армию своих поклонников, которых у нее в соцсети более пяти миллионов, и сфотографировалась в бикини алого цвета.

На опубликованных в Instagram фото Настя Каменских стоит на борту яхты. По традиции, звезда распустила свои пышные локоны, наслаждаясь морской прогулкой.

Я очень горячая девушка, – написала певица на испанском языке.

Настя Каменских в купальнике на яхте / Фото: instagram.com/kamenskux

К певице и ее супругу Потапу присоединилась и ее мама – Лида Каменских. Все вместе они прогулялись по городу Комижа, который находится в бухте.

Настя призналась, насколько важны для нее семейные путешествия.

Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте. А наши улыбки, путешествия и впечатления – самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга, – написала певица.

Настя Каменских с семьей и Потапом / Фото: instagram.com/kamenskux

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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