Настя Каменских вышла на сцену в платье, которое едва прикрывает грудь (фото)

Певица сменила красное корсетное платье на более короткое и более откровенное. Смотрите, каким нарядом теперь будет впечатлять NK

Настя Каменских очаровала публику в черном мини / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/demi3os

Многие пользователи Instagram писали Насте Каменских о том, что ей нужно переодеться. Якобы на всех концертах она выступает только в одном платье. Прислушалась к фанам NK либо же сама решила сманить образ, но недавно она показала еще более горячий лук.

Реклама

Певица выбрала для своих ярких выступлений сексуальное короткое платье с глубоким декольте, серебряными вставками и бахромой.

Настя Каменских / Скриншот из YouTube

Аутфит NK дополнила ботфортами и ярким мейком. Танцовщицы из ее балета тоже оделись в похожие наряды, чтобы вместе с Каменских выглядеть гармонично.

Реклама

Настя Каменских на концерте / Фото: instagram.com/demi3os

Ранее NK выступала в красном корсетном платье.

Реклама

А также в таком вот черном наряде в сетку.

Реклама

Недавно Настя Каменских рассказала, что у нее был режим питания, тренировок по графику и очень требовательное отношение к самой себе.

Когда ее объемы уменьшались, килограммы уходили, то она была довольна собой. Но как только появлялся +1 см или даже +0,5 кг – все. Она начинала себя жестко критиковать.

Теперь, по словам певицы, ее отношение к телу поменялось – она постепенно нашла баланс между черным и белым, между запретами и разрешениями.

Я счастлива от того, что меняюсь. Внутренне и внешне. Не знаю, как будет завтра, но сегодня каждое изменение я встречаю с любовью, принятием и благодарностью. Это мой опыт и мой выбор. Я счастлива, что выбираю быть разной, – говорит NK.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

Еще новости по теме: