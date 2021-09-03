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Настя Каменских вышла на сцену в платье, которое едва прикрывает грудь (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 09:52
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Певица сменила красное корсетное платье на более короткое и более откровенное. Смотрите, каким нарядом теперь будет впечатлять NK
Настя Каменских очаровала публику в черном мини
Настя Каменских очаровала публику в черном мини / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/demi3os

Многие пользователи Instagram писали Насте Каменских о том, что ей нужно переодеться. Якобы на всех концертах она выступает только в одном платье. Прислушалась к фанам NK либо же сама решила сманить образ, но недавно она показала еще более горячий лук.

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Певица выбрала для своих ярких выступлений сексуальное короткое платье с глубоким декольте, серебряными вставками и бахромой.

Настя Каменских / Скриншот из YouTube

Аутфит NK дополнила ботфортами и ярким мейком. Танцовщицы из ее балета тоже оделись в похожие наряды, чтобы вместе с Каменских выглядеть гармонично.

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Настя Каменских на концерте / Фото: instagram.com/demi3os

Ранее NK выступала в красном корсетном платье.

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А также в таком вот черном наряде в сетку.

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Недавно Настя Каменских рассказала, что у нее был режим питания, тренировок по графику и очень требовательное отношение к самой себе.

Когда ее объемы уменьшались, килограммы уходили, то она была довольна собой. Но как только появлялся +1 см или даже +0,5 кг – все. Она начинала себя жестко критиковать.

Теперь, по словам певицы, ее отношение к телу поменялось – она постепенно нашла баланс между черным и белым, между запретами и разрешениями.

Я счастлива от того, что меняюсь. Внутренне и внешне. Не знаю, как будет завтра, но сегодня каждое изменение я встречаю с любовью, принятием и благодарностью. Это мой опыт и мой выбор. Я счастлива, что выбираю быть разной, – говорит NK.

Смотрите эксклюзивное интервью с Настей Каменских:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

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