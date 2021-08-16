Настя Каменских выступила в Одессе перед возвращением Ани Лорак (фото, видео)

NK минувшим вечером зажгла в клубе IBIZA. Мы собрали фото и видео с этого горячего шоу, для тех, кто вчера не был в Одессе и все пропустил

Настя Каменских выступила в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux

В Одессе продолжается "парад звезд" – после аншлага Светланы Лободы в ночном клубе IBIZA зажигала Настя Каменских. Певица и ее горячий дуэт весь вечер танцевали под самые популярные треки, а публика подпевала любимице.

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На сцену NK уже традиционно вышла в красном платье с корсетным верхом и сексуальными вырезами на бедрах, добавив к образу ботфорты.

NK выступила в Одессе / Фото: instagram.com/stories/shkodatom

Судя по многочисленным видео с концерта в соцсетях, больше всего фанаты зажигали под песню "Попа как у Ким".

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Настя Каменских выступила в Одессе / Фото: instagram.com/stories/shkodatom

Смотрите видео с сольного концерта Насти Каменских в клубе IBIZA.

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Напомним, что уже сегодня в Одессе состоится первый за несколько лет концерт Ани Лорак в Украине. Более того, певица отыграет второе шоу на следующий день – 17 августа.

Лорак обещает поклонникам два незабываемых концерта в клубе ITAKA, а также готовит для публики любимые хиты на украинском языке.

8 августа в клубе IBIZA выступил российский рэпер Баста, которому ранее был запрещен въезд в Украину.

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Однако этой весной он уже дал несколько концертов в разных городах нашей страны. В городе у Черного моря артист собрал полный зал.

Смотрите, как в Киеве протестовали перед концертом Басты:

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