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Настя Каменских выступила в Одессе перед возвращением Ани Лорак (фото, видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
16 августа, 09:13
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NK минувшим вечером зажгла в клубе IBIZA. Мы собрали фото и видео с этого горячего шоу, для тех, кто вчера не был в Одессе и все пропустил
Настя Каменских выступила в Одессе
Настя Каменских выступила в Одессе / Фото: instagram.com/kamenskux

В Одессе продолжается "парад звезд" – после аншлага Светланы Лободы в ночном клубе IBIZA зажигала Настя Каменских. Певица и ее горячий дуэт весь вечер танцевали под самые популярные треки, а публика подпевала любимице.

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На сцену NK уже традиционно вышла в красном платье с корсетным верхом и сексуальными вырезами на бедрах, добавив к образу ботфорты.

NK выступила в Одессе / Фото: instagram.com/stories/shkodatom

Судя по многочисленным видео с концерта в соцсетях, больше всего фанаты зажигали под песню "Попа как у Ким".

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Настя Каменских выступила в Одессе / Фото: instagram.com/stories/shkodatom

Смотрите видео с сольного концерта Насти Каменских в клубе IBIZA.

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Напомним, что уже сегодня в Одессе состоится первый за несколько лет концерт Ани Лорак в Украине. Более того, певица отыграет второе шоу на следующий день – 17 августа.

Лорак обещает поклонникам два незабываемых концерта в клубе ITAKA, а также готовит для публики любимые хиты на украинском языке.

8 августа в клубе IBIZA выступил российский рэпер Баста, которому ранее был запрещен въезд в Украину.

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Однако этой весной он уже дал несколько концертов в разных городах нашей страны. В городе у Черного моря артист собрал полный зал.

Смотрите, как в Киеве протестовали перед концертом Басты:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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