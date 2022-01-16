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Наталье Холоденко – 39! Лучшие цитаты психолога об отношениях и любви к себе

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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16 января, 13:04
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Сегодня, 16 января, психологу и телеведущей исполняется 39 лет. За время свое телевизионной карьеры она спасла своими советами тысячи украинских пар
Сегодня день рождения у Натальи Холоденко
Сегодня день рождения у Натальи Холоденко / Фото: instagram.com/kholodenkon

Психолог Наталья Холоденко, которая ошеломила поклонников новостью о том, почему набрала вес, отмечает день рождения.

К 39-летию знаменитости мы собрали самые яркие цитаты Натальи об отношениях, которые помогли и помогают многим украинским парам строить счастливые отношения.

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Наталья Холоденко празднует день рождения
Наталья Холоденко празднует день рождения / Фото: телеканал "Украина"

Наталья Холоденко учит не жертвовать счастьем

Девочки, мои любимые, помните о главном: нельзя тратить больше, чем получаешь в ответ! Любые форматы отношений имеют место быть. Опыт отношений (даже не очень удачных) это лучше, чем фантазии об идеальном партнере! Но не зарабатывайте любовь трудом. Не забывайте о своем простом счастье, не жертвуете так много. Он никогда это не оценит, потому, что не просил об этом...

Главное – не забывать о своем достоинстве

Ваш партнер должен четко понимать, как себя с вами вести нельзя, и почему. Если же он нарушит эти негласные правила, для первого раза хватит и простого разговора, предупреждения. Но если все повториться, нужно действовать, потому как одними разговорами изменить его отношение не удастся.

Наталье Холоденко исполнилось 39 лет
Наталье Холоденко исполнилось 39 лет / Фото: instagram.com/kholodenkon

Совет психолога – берегите внутреннего ребенка

Мы многое прощаем и терпим ради того, чтобы не встречаться с чувством одиночества, покинутости, ненужности. Это приводит к зависимости от одобрения, эмоционального рабства, чувства пустоты… одиночества боится наш внутренний ребёнок. Ему просто не хватило объятий, добрых слов, чувства дома и уюта. Обнимайте его мысленно почаще, говорите про себя себе же: "Я всегда с тобой", "Я о тебе позабочусь", "Ты для меня важнее всех"… Это поможет уйти от иллюзии, что ваше счастье находится в чьих-то руках, словах или поступках.

Наталья советует говорить о чувствах

Я предлагаю отказаться от архаической формы общения и начать говорить о своих чувствах, не решать за мужа, что он подумал, а спрашивать. Применяя более цивилизованные формы сообщения того, с чем не согласны, мы переходим на значительно высший уровень отношений и перестаем загружаться негативными эмоциями. Чувства нельзя думать. Они являются зеркалом реальности и направляют нас. Только прислушиваясь к себе, мы начинаем понимать, что на самом деле чувствуем.

Советы Натальи Холоденко помогают тысячам людей
Советы Натальи Холоденко помогают тысячам людей / Фото: телеканал "Украина"

За что отвечает женщина в отношениях?

Эмоциональная сторона отношений – это, прежде всего, ответственность женщины. И если "быт заел", то именно женщина должна проявить мудрость и развернуть ситуацию в теплую или даже романтичную сторону. Мужчин с детства учили не проявлять своих чувств, и даже если они понимают, что что-то не так, то как изменить это, чаще всего просто не представляют.

Как мы писали , Наталья Холоденко не только талантливый психолог, у нее была и другая сфера деятельности, о которой она рассказала ранее.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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