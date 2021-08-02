Наталье Могилевской – 46: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

Сегодня, 2 августа, свой день рождения отмечает народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская. Ей исполняется 46 лет. К личному событию певица презентовала не только соблазнительную фотосессию в платье-ночнушке, но и рассказала о своих мечтах.
В честь дня рождения певицы мы решили вспомнить пять песен Натальи Могилевской, которые заставят вас поностальгировать.
ТОП-5 хитовых песен Натальи Могилевской
Подборку открывает всем известный хит "Ла-ла-ла". Предлагаем вспомнить яркий клип Натальи и подпевать, а может, и пританцовывать.
Волшебная Наталья и волшебная песня "Місяць". Именно эта композиция стала песней года в Украине в 1999 году и сделала Наталью Могилевскую одной из лучших певиц страны.
Песня "Лимоновый фонарь" вошла в альбом "Самое-Самое" в 2003 году. Легкая, в то же время с глубоким смыслом композиция тут же завоевала сердца слушателей.
Завершает подборку песня, слова которой, кажется, знают наизусть если не все, то точно многие.
Напомним, ранее Наталья Могилевская чуть не лишилась волос из-за обещания похудеть: как певице удалось не стать лысой.
Также мы писали, что Наталья Могилевская возглавит жюри шоу "Співають всі" на телеканале "Украина".