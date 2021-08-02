Наталье Могилевской – 46: ТОП-5 песен певицы, которые заставят вас поностальгировать

В 1999 году композиция "Місяць" стала песней года и сделала Наталью Могилевскую одной из лучших певиц страны.

Певица Наталья Могилевская отмечает 46-летие / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сегодня, 2 августа, свой день рождения отмечает народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская. Ей исполняется 46 лет. К личному событию певица презентовала не только соблазнительную фотосессию в платье-ночнушке, но и рассказала о своих мечтах.

В честь дня рождения певицы мы решили вспомнить пять песен Натальи Могилевской, которые заставят вас поностальгировать.

ТОП-5 хитовых песен Натальи Могилевской

Подборку открывает всем известный хит "Ла-ла-ла". Предлагаем вспомнить яркий клип Натальи и подпевать, а может, и пританцовывать.

Волшебная Наталья и волшебная песня "Місяць". Именно эта композиция стала песней года в Украине в 1999 году и сделала Наталью Могилевскую одной из лучших певиц страны.

Песня "Лимоновый фонарь" вошла в альбом "Самое-Самое" в 2003 году. Легкая, в то же время с глубоким смыслом композиция тут же завоевала сердца слушателей.

Одна из самых нежных и трогательных песен певицы – "Подснежник". Всем также надолго запомнился яркий и неординарный образ певицы в клипе.

Завершает подборку песня, слова которой, кажется, знают наизусть если не все, то точно многие.

Напомним, ранее Наталья Могилевская чуть не лишилась волос из-за обещания похудеть: как певице удалось не стать лысой.

Также мы писали, что Наталья Могилевская возглавит жюри шоу "Співають всі" на телеканале "Украина".