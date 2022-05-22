Наталка Денисенко объяснила, как изменились отношения с мужем, когда он стал военным

Наталка Денисенко, которая пристыдила российских коллег-"молчунов", призналась, что их с мужем романтические отношения во время войны кардинально изменились.
В Instagram звезда "Крепостной" объяснила, что в мирное время она "всегда находила как и с чем докулупатся до мужа".
Мы все люди – не идеальные! Но, на то мы и складываемся в пары, и именно этот человек нам нравится не просто так. Мы все учителя и все учащиеся. И в любви это проявляется лучше всего, – поделилась актриса.
По словам Денисенко, ситуация в стране обострила все чувства, в том числе и в любви. Как добавила кинозвезда, из-за многочисленных стрессовых ситуаций все вокруг сбросили маски, а некоторые люди даже открыли свои неведомые ранее грани.
Когда мой муж стал военным, я осознала, что каждый день его жизни (как и тысячам жизней наших защитников!) есть угроза! Именно в этот момент и приходит понимание, что нет ничего важнее жизни! За то, чтобы твой человек был жив и счастлив! Неважно где и с кем! Главное – жизнь!, – подчеркнула Денисенко.
Артистка отметила, что бытовые мелочи и недосказанности стали просто неважны. По ее словам, люди и их отношения больше не будут такими как раньше, потому что теперь "мы действительно знаем, что важно и ценно".
Наталка Денисенко пожелала всем украинкам, чтобы они дождались своих мужчин живыми и невредимыми. Верим, что так будет! Ведь победа за нами!
Ранее Наталка Денисенко объяснила, за что украинцев постигла война.
Напомним, на днях Андрей Фединчик получил почетное звание заслуженный артист Украины. Поскольку артист сейчас защищает страну, то награду вместо него получила его жена.
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