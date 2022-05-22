Наталка Денисенко объяснила, как изменились отношения с мужем, когда он стал военным

Актер Андрей Фединчик с первых дней полномасштабной войны защищает Родину в рядах ВСУ. Поэтому Наталка Денисенко, как и многие украинки, вынуждена жить в разлуке с любимым

Наталья Денисенко рассказала об изменениях в супружеской жизни с Андреем Фединчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко, которая пристыдила российских коллег-"молчунов", призналась, что их с мужем романтические отношения во время войны кардинально изменились.

В Instagram звезда "Крепостной" объяснила, что в мирное время она "всегда находила как и с чем докулупатся до мужа".

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Мы все люди – не идеальные! Но, на то мы и складываемся в пары, и именно этот человек нам нравится не просто так. Мы все учителя и все учащиеся. И в любви это проявляется лучше всего, – поделилась актриса.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

По словам Денисенко, ситуация в стране обострила все чувства, в том числе и в любви. Как добавила кинозвезда, из-за многочисленных стрессовых ситуаций все вокруг сбросили маски, а некоторые люди даже открыли свои неведомые ранее грани.

Когда мой муж стал военным, я осознала, что каждый день его жизни (как и тысячам жизней наших защитников!) есть угроза! Именно в этот момент и приходит понимание, что нет ничего важнее жизни! За то, чтобы твой человек был жив и счастлив! Неважно где и с кем! Главное – жизнь!, – подчеркнула Денисенко.

Наталья Денисенко и Андрей Фединчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Артистка отметила, что бытовые мелочи и недосказанности стали просто неважны. По ее словам, люди и их отношения больше не будут такими как раньше, потому что теперь "мы действительно знаем, что важно и ценно".

Наталка Денисенко пожелала всем украинкам, чтобы они дождались своих мужчин живыми и невредимыми. Верим, что так будет! Ведь победа за нами!

Ранее Наталка Денисенко объяснила, за что украинцев постигла война.

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Напомним, на днях Андрей Фединчик получил почетное звание заслуженный артист Украины. Поскольку артист сейчас защищает страну, то награду вместо него получила его жена.