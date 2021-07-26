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Наталка Денисенко извинилась за драку мужа в Киеве: Он не понимал, что творит

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
26 июля, 09:34
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Звезда "Крут" и "Папаньки" Андрей Фединчик стал участником инцидента в Подольском районе Киева. Актер нецензурно выражался и спровоцировал драку с несколькими людьми
Муж Наталки Денисенко Андрей Фединчик устроил драку в Киеве
Муж Наталки Денисенко Андрей Фединчик устроил драку в Киеве / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/natalka_denisenko

Вчера по Сети разлетелось видео, в котором актер Андрей Фединчик не подбирая слов ругается с водителем авто и прохожими. Мужчина спровоцировал драку и в итоге его повалили на асфальт.

Ролик опубликовал Telegram-канал "Київ оперативний". Видео содержит ненормативную лексику.

Что произошло?

Очевидцы утверждают, что Фединчик неаккуратно ехал по дороге на электросамокате. Ему начали сигналить водители авто. К одному из них Андрей подъехал и попытался вытащить через окно, за что получил порцию слезоточивого газа из баллончика.

Отмечается, что артист вел себя неадекватно. На видео можно заметить, как он на повышенных тонах, не сдерживая эмоций и матов, ругается с другими участниками произошедшего.

Андрей Фединчик спровоцировал драку в Киеве / Скриншот: Telegram-канал Kyiv Operativ

Реакция Наталки Денисенко

Супруга Фединчика Наталка Денисенко ничего конкретного об этой истории не говорит. Однако в Instastories она опубликовала несколько видео, сказав, что никогда не думала, что в ее жизни будет происходить подобное.

Скриншот: instagram.com/stories/natalka_denisenko

Кроме того, в комментариях к тому самому видео в Telegram опубликовали скриншот из мессенджера, где Наталья Денисенко извиняется за своего мужа.

Звезда пишет, что Андрей Фединчик переживает тяжелый этап в жизни и что он не отдавал отчет своим действиям.

Скриншот: Telegram-канал Kyiv Operativ

Сейчас у него очень сложный период внутренне, он просто не понимал, что он творит, – пишет актриса Денисенко.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик встретились на кастинге телесаги "Клан ювелиров", где Денисенко и на тот момент женатого Фединчика утвердили на главные роли. С того момента началась их драматическая история любви.

Подробнее о романе Денисенко и Фединчика смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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