Наталка Денисенко получила серьезную травму в детстве: Не вставала больше месяца

Известная артистка Наталка Денисенко рассказала трагичную историю из детства, последствия которой беспокоят ее по сегодняшний день

Однажды Наталка Денисенко травмировала позвоночник / Фото: Инстаграм

В семь лет украинская актриса, которая впервые прокомментировала скандал с ее супругом, неудачно споткнулась. От удара она почувствовала резкую боль в спине. Мама Наталки сразу же обратилась в больницу, где ей диагностировали перелом двух позвонков.

Месяц я лежала на твёрдых досках с небольшим матрасом, не вставая даже в туалет. Было, конечно, не весело, учитывая, что я росла активным ребенком, – вспоминает Денисенко.

Несколько недель Наталка находилась под наблюдением врачей. Спустя время трещины на позвонках срослись, но встав с кровати, ей пришлось заново учиться ходить.

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Я пошла в первый класс, и мама весь год носила за мной портфель, потому что даже малейшую тяжесть нельзя было поднимать, – говорит актриса.

После падения актриса не вставала с кровати больше месяца / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

После травмы позвоночник и мышцы были очень слабые, поэтому доктор посоветовал родителям Денисенко отдать ее на танцы, чтобы укрепить мышечный корсет. Для будущей актрисы это была радостная новость и она с удовольствием согласилась.

Моя одноклассница, которая ходила в кружок балетных танцев позвала меня с собой. Так я начала заниматься и продолжала до восьмого класса, – делится Наталка.

После травмы врачи посоветовали Наталке Денисенко заниматься балетом / Фото: Инстаграм

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Несмотря на то, что их семья жила достаточно скромно, родители всегда находили деньги на наряды для балета. Мама артистки ночью подшивала ее концертные костюмы и ходила на все выступления дочери.

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