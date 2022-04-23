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Наталка Денисенко встретилась с мужем после долгой разлуки: теперь я жена военного

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 апреля, 14:48
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Актера Андрея Фединчика ненадолго отпустили со службы увидеться с семьей
Наталья Денисенко поделилась трогательными кадрами с мужем и сыном
Наталья Денисенко поделилась трогательными кадрами с мужем и сыном / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Муж Наталки Денисенко – Андрей Фединчик находится в рядах теробороны. Свою семью он не видел почти два места, но на Пасху актер решил сделать своим родным сюрприз.

Сама же звезда "Крепостной" после начала войны уехала с сыном Андреем в Карпаты. Однако сейчас она находится в Хмельницком. В Instastories Денисенко показала, как с сыном встречала мужа.

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Я не могу вам рассказать о службе мужа, но он такой крутой и настоящий защитник. Я не верю, что мы все вместе, – поделилась Наталья.

Супруги не виделись более 1,5 месяца
Супруги не виделись более 1,5 месяца / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

А еще актриса рассказала, что спросил отца Андрюша.

Андрюша сказал сегодня: "папа защитит Киев от врагов и бомбежки и от войны и мы поедем домой. Еще спрашивал у Андрея: "а путин еще не сдох?".

Семья вместе будет праздновать Пасху
Семья вместе будет праздновать Пасху / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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Денисенко отметила, что это время показало, настолько сильно она любит мужа.

Теперь оказывается я жена военного. Не виделись больше 1,5 месяца, за это время мой муж переквалифицировался и сделал это очень успешно. Не знала, что я тебя так люблю, – написала звезда.

Отметим, Наталья Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. В том же году у них родился сын Андрей.

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Ранее мы сообщали, что Денисенко раскритиковала российского актера и бойфренда Алины Гросу Романа Полянского, замолчавшего о войне в Украине.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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