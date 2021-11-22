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Наталка Карпа впервые призналась, что у нее проблемы в браке: Буду до последнего сражаться за семью

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
22 ноября, 15:03
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Певица Наталка Карпа рассказала журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", что переживает непростые времена в отношениях с супругом
Наталка Карпа впервые рассказала о проблемах в семье
Наталка Карпа впервые рассказала о проблемах в семье / Фото: Instagram

Пять лет назад Наталка Карпа вышла замуж за военного Евгения Терехова, с которым сейчас воспитывает дочь Злату. Однако эксклюзивно впервые заявила, что не все так гладко в семье.

Я прямо сейчас скажу, что переживаем нелегкий этап в отношениях. Я снова почувствовала, что такое броня. Я снова принялась ее вытаскивать, чтобы защитить сердце от очередного удар ножом, – говорит певица.

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым
Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым / Фото: instagram.com/natalkakarpa

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По словам Карпы, ответы на все вопросы поклонники услышат в ее творчестве.

Слушайте песни. Там очень многое сказано. Добавлю такую маленькую ремарочку, что я из тех женщин, которая до последнего будет сражаться и воевать за свою семью. Что бы то ни было, – поделилась с журналистами телеканала "Украина" Карпа.

Напомним, пара познакомилась во время концерта артистки для ветеранов АТО. Отношения Наталки и Евгения развивались стремительно. Уже через полтора месяца после знакомства военные сделал певице предложение.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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