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Наталья Денисенко в коротких шортиках станцевала на пилоне

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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27 января, 14:35
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Наталья Денисенко решила продемонстрировать поклонникам еще один свой талант – танцы на пилоне. Фанаты оценили старания актрисы в мини-шортиках
Наталья Денисенко станцевала на пилоне
Наталья Денисенко станцевала на пилоне / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Звезда сериала "Крепостная" Наталья Денисенко, которая недавно оказалась в больнице с маленьким сыном Андрюшей, показала, чему научилась во время тренировок по pole dance – танцам на пилоне.

Наталья Денисенко решила сделать видео в шуточном формате и показала "ожидание" и "реальность" на тренировках. Ролик актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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Актриса продемонстрировала соблазнительные танцевальные элементы в коротеньких шортиках и мини-топе, которые подчеркнули подтянутую фигуру Денисенко.

Кроме отточенных "па", актриса пошутила и изобразила, как неловко и забавно выглядела на начальных этапах занятий pole dance, чем здорово повеселила фолловеров.

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В комментариях поклонники звезды "Крепостной" оценили ее чувство юмора и похвалили Денисенко за старания.

  • "Самое главное, что "ожидание" тоже в вашем исполнении"
  • "Второй вариант сексуальнее, как по мне! Не?"
  • "Совсем даже ничего. Красиво. Нежно"
  • "Прекрасно!"
  • "Очень даже неплохо вышло, прям супер!"
Скриншот – instagram.com/natalka_denisenko/

Напомним, ранее мы писали о том, что актриса вспомнила, как пережила пьяный скандал мужа Андрея Фединчика. Летом актер устроил драку в центре Киева.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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