Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Секс-скандал в Лондоне

Состояние МакSим

Соколова о Талашко

Скандал с Собчак

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Наталья Могилевская будет закрывать огурцы на зиму по видеорецепту

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
10 августа, 19:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Уже 24 августа в 17:40 телеканал "Украина" покажет грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!". Самые популярные артисты страны поздравят песнями украинцев с 30-летием независимости Украины
Наталья Могилевская будет закрывать огурцы на зиму
Наталья Могилевская будет закрывать огурцы на зиму / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Звезда отечественного шоу-бизнеса, певица Наталья Могилевская в грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" исполнит свои хиты "Я завелась" и "Відірватись від землі". На съемочной площадке артистка призналась, любит ли она полакомиться консервированными овощами и чему именно отдает предпочтение:

Я вообще не очень люблю употреблять консервированные продукты, лучше свежие, только сорванные на огороде. Стараюсь не употреблять консервантов. Но, конечно, время от времени хочется поесть консервированных огурцов, ведь это еда детства.

Реклама

Читайте также:

И у звезды даже появился рецепт идеальных огурцов, которым с ней поделилась подруга ее мамы. Для певицы даже сняли видеоролик, чтобы она видела в совершенстве, что и в каком количестве нужно класть в банки:

А еще она специально приготовила для меня одну баночку, как пример. И вот я со своей помощницей буду закрывать огурцы по конкретному рецепту.

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления таких артистов:

  • VERKA SERDUCHKA,
  • Оли Поляковой,
  • Олега Винника,
  • NK,
  • MONATIK,
  • Макса Барских,
  • Павел Зибров,
  • TAYANNA,
  • Артема Пивоварова,
  • Анастасии Приходько,
  • Русланы,
  • ALEKSEEV,
  • Ирины Билык,
  • Оли Цибульской,
  • SLAVA KAMINSKA,
  • Арсена Мирзояна,
  • Lida Lee,
  • групп DZIDZIO,
  • KAZKA,
  • "ВВ",
  • "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",
  • Go A,
  • KADNAY.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Реклама

Ранее Могилевская устроила соблазнительную фотосессию в платье-ночнушке.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Грета Тунберг на обложке Vogue
Все обсуждают
Новая песня Лободы звучит как Грустный дэнс Artik & Asti
Быть в курсе
Цитата дня

Талашко такой там не один. Когда я поступала в вуз, один из педагогов проявлял и ко мне подобные попытки, которые происходили при воздействии на него водки. Так, педагоги в вузе периодически пьют и на индивидуальных занятиях проявляют свою похоть, зная, что женщины будут молчать. Ибо кто они – народные, а кто эти, "иногородние".

Янина Соколова журналист, ведущая
Что еще сказала Соколова
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять