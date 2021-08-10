Наталья Могилевская будет закрывать огурцы на зиму по видеорецепту

Уже 24 августа в 17:40 телеканал "Украина" покажет грандиозное шоу "З Днем народження, Україно!". Самые популярные артисты страны поздравят песнями украинцев с 30-летием независимости Украины

Наталья Могилевская будет закрывать огурцы на зиму / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Звезда отечественного шоу-бизнеса, певица Наталья Могилевская в грандиозном шоу "З Днем народження, Україно!" исполнит свои хиты "Я завелась" и "Відірватись від землі". На съемочной площадке артистка призналась, любит ли она полакомиться консервированными овощами и чему именно отдает предпочтение:

Я вообще не очень люблю употреблять консервированные продукты, лучше свежие, только сорванные на огороде. Стараюсь не употреблять консервантов. Но, конечно, время от времени хочется поесть консервированных огурцов, ведь это еда детства.

Реклама

И у звезды даже появился рецепт идеальных огурцов, которым с ней поделилась подруга ее мамы. Для певицы даже сняли видеоролик, чтобы она видела в совершенстве, что и в каком количестве нужно класть в банки:

А еще она специально приготовила для меня одну баночку, как пример. И вот я со своей помощницей буду закрывать огурцы по конкретному рецепту.

Напомним, в масштабном шоу "З Днем народження, Україно!" зрители канала "Украина" также увидят впечатляющие выступления таких артистов:

VERKA SERDUCHKA,

Оли Поляковой,

Олега Винника,

NK,

MONATIK,

Макса Барских,

Павел Зибров,

TAYANNA,

Артема Пивоварова,

Анастасии Приходько,

Русланы,

ALEKSEEV,

Ирины Билык,

Оли Цибульской,

SLAVA KAMINSKA,

Арсена Мирзояна,

Lida Lee,

групп DZIDZIO,

KAZKA,

"ВВ",

"БЕZ ОБМЕЖЕНЬ",

Go A,

KADNAY.

Наталья Могилевская, которая стала звездным капитаном шоу "Співають всі", сделала неожиданное признание в эфире телеканала "Украина":

Реклама

Ранее Могилевская устроила соблазнительную фотосессию в платье-ночнушке.