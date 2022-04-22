Наталья Могилевская потеряла близкого человека в Мариуполе: Вместе с ним умирает мое детство

Певица Наталья Могилевская сообщила ужасное известие о гибели своего родного дяди в Мариуполе – в его дом попали два снаряда российских оккупантов

Наталья Могилевская потеряла дядю в Мариуполе / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Война несет з собой множество разрушенных жизней и смертей. Украинские звезды тоже делятся своими ужасающими историями о потерях близких.

Сегодня украинская певица Наталья Могилевская в Instagram сообщила, что потеряла родного дядю в Мариуполе. Со слезами на глазах певица рассказала, что в дом, где она часто проводила лето в детства, попало два снаряда.

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На всю жизнь я оставлю в сердце запах соленого моря, вкус жареных косичек из теста с сахарной пудрой, замечательный виноградник, очень красивые розы...именно в этих розах его и похоронили, потому что по-человечески похоронить было невозможно...Вместе с ним умирает мое детство, – поделилась исполнительница.

После смерти родителей семья дяди оставалась для Натальи Могилевской "оберегом и местом силы". Однако российские оккупанты беспощадно разрушили то, что так было дорого исполнительнице и всем украинцам.

Ранее телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков рассказал о том, что потерял не только родительский дом, но и самого близкого человека – маму. После смерти мамы Андрей Бедняков дал очень ценный совет фанатам. Кроме того, он показал циничную реакцию рашистов на потерю самого родного для него человека.