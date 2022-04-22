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Наталья Могилевская потеряла близкого человека в Мариуполе: Вместе с ним умирает мое детство

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 15:02
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Певица Наталья Могилевская сообщила ужасное известие о гибели своего родного дяди в Мариуполе – в его дом попали два снаряда российских оккупантов
Наталья Могилевская потеряла дядю в Мариуполе
Наталья Могилевская потеряла дядю в Мариуполе / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Война несет з собой множество разрушенных жизней и смертей. Украинские звезды тоже делятся своими ужасающими историями о потерях близких.

Сегодня украинская певица Наталья Могилевская в Instagram сообщила, что потеряла родного дядю в Мариуполе. Со слезами на глазах певица рассказала, что в дом, где она часто проводила лето в детства, попало два снаряда.

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На всю жизнь я оставлю в сердце запах соленого моря, вкус жареных косичек из теста с сахарной пудрой, замечательный виноградник, очень красивые розы...именно в этих розах его и похоронили, потому что по-человечески похоронить было невозможно...Вместе с ним умирает мое детство, – поделилась исполнительница.

После смерти родителей семья дяди оставалась для Натальи Могилевской "оберегом и местом силы". Однако российские оккупанты беспощадно разрушили то, что так было дорого исполнительнице и всем украинцам.

Ранее телеведущий родом из Мариуполя Андрей Бедняков рассказал о том, что потерял не только родительский дом, но и самого близкого человека – маму. После смерти мамы Андрей Бедняков дал очень ценный совет фанатам. Кроме того, он показал циничную реакцию рашистов на потерю самого родного для него человека.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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