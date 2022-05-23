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Наталья Могилевская рассказала о таинственном возлюбленном: Мне с ним и смерть не страшна

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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23 мая, 16:03
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Певица Наталья Могилевская рассказала о своем таинственном возлюбленном, с которым провела эти три месяца войны
Наталья Могилевская рассказала о возлюбленном
Наталья Могилевская рассказала о возлюбленном / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская часто делится с поклонниками подробностями своей жизни. Сейчас все свое внимание исполнительница направила на помощь Украине и волонтерит в Киеве.

Однако в интервью "Ранок з Україною" Могилевская рассказала, что все это время рядом с ней был любимый мужчина, который поддерживал ее. Вместе с возлюбленный исполнительница посещала детские дома и госпитали, а также военные части.

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Мы были вместе все это время. Он ездит со мной по городам, защищает меня, ведь мы бываем даже там, где "исчезли" военные части – они находятся под землей, а для врага их просто не существует. Вчера были в Запорожье, вблизи которого находятся русские войска. То есть, он ездит со мной и защищает от всего. Мне с ним и смерть не страшна, как в песне, – поделилась певица.

Пока, по словам могилевской, она не спешит раскрывать личность своего избранника и их историю знакомства. Певица ждет, когда Украине наступит мир.

Я считаю, что во время войны все истории любви – не ко времени. И нашу историю мы расскажем позже. Однако я очень благодарна ему за то, что он со мной, – рассказала Могилевская.

Ранее Наталья Могилевская рассказала, что потеряла близкого человека под обстрелами в Мариуполе.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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