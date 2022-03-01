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Наталья Могилевская вышла на помощь киевлянам и теробороне: развозила воду и продукты

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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1 марта, 20:07
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Украинские звезды не стоят в стороне и стараются всеми силами помочь простым людям и бойцам украинской армии. Свой вклад решила внести и Наталья Могилевская
Наталья Могилевская вышла на улицы Киева поддержать украинцев
Наталья Могилевская вышла на улицы Киева поддержать украинцев / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сейчас музыкантам и артистам не до концертов, они забыли о сцене и взялись помогать стране, кто чем может. Юрий Ткач и Андрей Хлывнюк несут службу в рядах теробороны Киева, а Наталья Могилевская решила поддержать бойцов, которые защищают Киев.

В Instagram исполнительница поделилась видео, как сегодня отправилась на посты теробороны с провизией для защитников, а также прошлась по улицам Киева и спела в метро.

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Эти дни я была закрыта на Осокорках. Решила совершить вылазку в тероборону, поискать еду, съездить возле метро "Славутич". Посмотреть, как там люди, поддержать дух загрустивших и привезти воды, – рассказала Могилевская.

Певица призвала всех украинцев даже в такие сложные времена не отчаиваться и не забывать о том, что у нас есть наша украинская песня.

Наталья спустилась в метро, чтобы поддержать людей и там устроила для них небольшой концерт. Также певица пообещала приехать на "Харьковскую" и на другие станции по возможности.

Кроме того, Могилевская предложила помощь киевлянам, у которых есть проблемы с водой.

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Кто живет в районе метро "Славутич", "Осокорки" и у кого нет воды – пишите. У меня скважина, – сообщила Наталья.

Раньше Монатик написал стихотворение, посвященное войне в Украине. В нем артист обратился к российским звездам и призвал не молчать.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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