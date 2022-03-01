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Нателла Крапивина – больше не гражданка РФ?

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1 марта, 21:50
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Стало известно о том, что у известного продюсера Нателлы Крапивиной теперь проблемы с российским гражданством
Нателла Крапивина
Нателла Крапивина / Фото: instagram.com/natellakrapivina

Идет шестой день вторжения России в Украину. Знаменитости продолжают высказываться: молить о помощи, призывать россиян выходить на митинги против властей, взывать к мировой общественности.

О том, что ее семья также находится в Киеве и страдает от военных действий агрессора, рассказывала ранее и Нателла Крапивина, бывший продюсер Светланы Лободы.

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Она также осуждала заявления Баскова и Канделаки. И сегодня появилась информация, что Нателла Крапивина не является гражданкой России. Издание PEOPLETALK со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает:

Установлено, что при подаче заявления о приеме Н. В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н. В. Крапивиной и ее сестры А. В. Алиевой не выносилось.

Паспорта Крапивиной и ее сестры признаны выданными в нарушение установленного законодательством РФ порядка. Теперь материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет.

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В Сети уже говорят о том, что так власти РФ расправляются с теми, кто высказывается против войны, которую Путин начал в Украине. Как бы то ни было, а молчать в это время нельзя!

Отметим, не все российские артисты и публичные люди скованы страхом. Ранее:

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