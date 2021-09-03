Найди свою волчицу, Олежка: актриса Виталина Библив обратилась к Виннику с признанием

Если вы еще не смотрели первые серии ситкома "Люся Интерн", их можно найти на YouTube канала "Украина". Что только не вытворяют герои комедийного сериала в стенах больницы? Интерны постоянно попадают в какие-то смешные ситуации, выручают друг друга, стараются не попасть на глаза заведующей отделением и неожиданно встречаются в стенах больницы с яркими украинскими звездами.
Например, один из них – ведущий канала "Украина" Алексей Суханов, которого обожает главная медстестра по прозвищу Рупор.
Героиню сериала даже застали с ним в постели… Вот только произошло это на самом деле или только в мечтах героини ситкома, зрители узнают позже.
Еще один мужчина ее сердца – певец Олег Винник. Ее героиня – Нина Николаевна Рожок по прозвищу Рупор – обожает Олега Винника, мечтает попасть к нему на концерт.
Находясь в роли своего персонажа, Виталина Библив не смогла больше сдерживать чувства и обратилась к кумиру миллионов:
Олежка, я жду тебя! Приходи на программу "Говорить Україна" к Алексею Суханову. Найди меня! Найди свою родственницу, женщину, свою волчицу, Олежка. Найди.
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Ради такой встречи Рупор готова пойти на все. Конечно же, первым делом стать еще красивее:
Я буду рада, я ждать буду. Я в парикмахерскую запишусь за год, если надо. Честно, Олежка.
Ранее сообщалось, что актриса Римма Зюбина снова пошла учиться и стала интерном.