Названа дата выхода мелодрамы "Ты меня никогда не забудешь" с Дыцевичем и Полянским

Зрителей ждет история о современной Жанне д'Арк, на долю которой выпало немало испытаний

Новинка вскоре выйдет на экраны / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Пока наши читатели интересовались подробностями фильма "Большая прогулка", появилась информация о еще одной премьере на телеканале "Украина".

Премьера "Ты меня никогда не забудешь": дата

Сегодня стало известно, что уже 21 февраля на телеканале "Украина" состоится премьера 16-серийной картины "Ты меня никогда не забудешь" производства продакшн-компании "Киевтелефильм".

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О сюжете "Ты меня никогда не забудешь"

Жанна и Марк знакомы с детства. Отец Жанны, заслуженный учитель в 90-е годы, помог 14-летнему сироте Марку стать на истинный путь. Ларионов спас его от колонии, взял на поруки, и с тех пор парень часто бывал в их доме. Спустя годы между Марком и Ларионовым происходит раздор. В семье девушки случается трагедия, и дороги молодых людей расходятся. Однако через время в жизни Марка и Жанны многое меняется. Но их путь друг к другу слишком долгий и извилистый.

Мне понравилась парадоксальность сценария, – сказал режиссер фильма "Ты меня никогда не забудешь" Андрей Новоселов. – Он необычный и в нем иногда страсти выходят на шекспировский уровень. Мне захотелось сделать очень трогательную историю и, выбирая актеров, мы учитывали этот момент. Я надеюсь, что картина получилась проникновенной и самое главное – живой".

Роман Полянский / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса Анна Клинская рассказала, что ее героиню назвали в честь Жанны д'Арк, так как девушке придется очень многое преодолеть.

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Когда я прочитала сценарий, то подумала: "Я бы хотела, чтобы эта история помогла людям понять – бывают разные жизненные обстоятельства, но надо быть сильными и жить дальше". Из любой трудной ситуации всегда можно найти выход, – поделилась актриса Анна Клинская.

Подробности о сериале "Ты меня никогда не забудешь"

В ролях также сыграли: Вахтанг Беридзе, Кирилл Дыцевич, Алла Подчуфарова, Александр Мохов, Ирина Мохова, Людмила Нильская, Роман Полянский, Анжей Новоселов, Анна Расстальная и другие.

Режиссер-постановщик – Андрей Новоселов.

Оператор-постановщик – Станислав Ткачев.

Продюсеры – Виктория Корогод, Ирина Черняк, Валентин Опалев, Павел Карван.

Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занималась продакшн-компания "Киевтелефильм".

Смотрите сериал "Ты меня никогда не забудешь" с 21 февраля, с понедельника по четверг, в 21:00 на телеканале "Украина".

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