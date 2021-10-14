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Не было денег на операцию: Олег Винник потерял близкого человека из-за рака и отсутствия средств

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
14 октября, 09:42
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Кажется, что певец и звездный детектив шоу "Маска" на телеканале "Украина" Олег Винник всегда в хорошем настроении. Но ему, как и большинству людей, пришлось пережить очень драматические моменты в жизни
Олег Винник впервые рассказал о болезненной потере
Олег Винник впервые рассказал о болезненной потере / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

В прошлом году Олег Винник, который будет судить финал шоу "Співають всі!", переболел коронавирусом. И хотя недуг он перенес в легкой форме, после выздоровления ему пришлось несколько раз проходить реабилитацию.

Тогда вся команда Винник слегла почти одновременно. Оказывается, в коллективе случилось горе – от осложнений умерла молодая работница.

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Олег Винник впервые рассказал, как пережил эту трагедию.

Ты заходишь ночью в офис, включаешь свет, идешь по коридору. Ее кабинет открыт – мы работали вместе, но я никогда не говорил с ней о личном, – вспомнил Олег Винник в интервью. – Она просила коллегу привезти ей в больницу компьютер, говорила, что тратит там время, хочет работать. Он везет ей компьютер, а она умирает.

И это не единственная тяжелая потеря в жизни певца. Сейчас он успешный, но были времена, когда из-за нехватки средств Олег не смог спасти близкого человека.

Когда умирал твой родной человек, тебе нужно было 50 тысяч евро на операцию. Рак. У меня этих денег не было. И мой близкий человек умер, – поделился болезненными воспоминаниями артист.

С тех пор Олег Винник пообещал себе, что деньги у него будут всегда.

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Смотрите новое эксклюзивное интервью с Олегом Винником:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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