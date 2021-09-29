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Не для Playboy. Мы собрали 10 обычных фото MARUV, где она не в латексе и одета

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
29 сентября, 19:18
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MARUV нередко балует своих подписчиков откровенными фото, которые вызывают у публики разные эмоции – одни просят больше таких кадров, другие советуют певице быть скромнее
10 образов MARUV в обычной жизни
10 образов MARUV в обычной жизни / Фото: instagram.com/maruvofficial

Мы часто видим MARUV, которая недавно выпустила новый трек, в разнообразных сексуальных нарядах. Они являются частью ее сценического имиджа. Недавно украинская артистка снялась для мужского журнала Playboy, где ее любовь к откровенным образам пришлась как нельзя кстати.

MARUV снялась для российского Playboy
MARUV снялась для российского Playboy / Фото: instagram.com/maruvofficial

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Подобную одежду артистка надевает на сцену во время выступлений, а вот в обычной жизни Анна (настоящее имя певицы – Ред.) предпочитает удобные наряды в стиле casual и почти не использует мейкап.

Мы собрали 10 фото, на которых MARUV позирует в обычной одежде, а на некоторых и без макияжа.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

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На отдыхе артистка предпочитает обувь без каблуков. MARUV явно любит солнцезащитные очки и головные уборы.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Нередко артистка надевает вещи в спортивном стиле.

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MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Подобные фото – редкость в Instagram певицы.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Иногда MARUV комбинирует разные стили в одежде.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Блузки и юбки – такое тоже можно встретить в ее гардеробе.

MARUV с супругом Александром
MARUV с супругом Александром / Фото: instagram.com/maruvofficial

Дачный стиль и никакого латекса!

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Ладно, иногда можно и кожаные штаны с каблуками надеть – не корсет или чулки, ведь.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Casual MARUV – в таком образе артистку почти не узнать!

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Похоже, певица большая поклонница животных.

MARUV
MARUV / Фото: instagram.com/maruvofficial

Смотрите видеосюжет о нарядах, за которые звездам было стыдно:

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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