"Не дождетесь!": Тоня Матвиенко опровергла слухи о разводе с Арсеном Мирзояном

Вчера в Сети появилась информация о том, что одна из самых ярких пар украинского шоу-бизнеса распалась

Тоня Матвиенко прокомментировала слухи о разводе с Арсеном Мирзояном / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян вместе уже около 10 лет. У Тони есть дочь от предыдущих отношений, а у певца – двое сыновей от первого брака. Супруги также воспитывают общего ребенка – дочь Нину.

Вчера блогер и стендапер из Днепра Николай Зырянов в одном из выпусков шоу "Львы на джипе", опубликованном в YouTube, проговорился, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян расстались.

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Эта информация мгновенно разлетелась по соцсетям и СМИ, а как аргумент приводятся лова Матвиенко о том, что у них с Мирзояном были некоторые проблемы в отношениях.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко / Фото: пресс-служба

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"Сегодня" обратились за комментарием к Тоне Матвиенко. На вопрос, правда ли, что они с Арсеном Мирзояном расстались, дочь народной артистки лаконично ответила:

"Не правда. Не дождетесь!"

Так что хейтерам вообще не стоит надеяться на подобный поворот событий

Недавно Тоня Матвиенко выступила на благотворительном концерте в Португалии, куда уехала вместе с мамой и детьми.

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