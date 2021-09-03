Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий

ABBA возвращается

Måneskin жжет

Собчак VS Бузова

Кино в Венеции

Вышел за жену

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Не извинился, но жалеет: Оля Полякова ответила, чем закончился скандал с Меладзе

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 16:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Валерий Меладзе дал интервью Ксении Собчак, в котором назвал Олю Полякову фриком. Спустя время у певицы поинтересовались, извинился ли перед ней артист
Оля Полякова / Валерий Меладзе
Оля Полякова / Валерий Меладзе / Фото: Скриншот из YouTube

Российский певец Валерий Меладзе, комментируя историю со скандалом вокруг его брата Константина Меладзе, упомянув Ани Лорак и Олю Полякову, не очень позитивно высказался о последней.

Реклама

Тогда Полякова записала видеообращение, разгромив Меладзе и задала ему много провокационных вопросов, в том числе о Крыме и Донбассе.

Тем не менее Валерий успел приехать в Украину, выступить на Atlas Weekend и сняться в телешоу. У Поляковой недавно поинтересовались, извинился ли Валерий Меладзе перед ней за те свои слова.

Я слышала, что он жалеет о том, что он сказал. Мне передали, что он сказал одному из продюсеров, что он жалеет, но он не звонил мне, – призналась Оля Полякова.

Она не исключает примирения с Валерием Меладзе, отмечая, что они "и не ссорились".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартовал Венецианский кинофестиваль
Премьера украинского фильма, снятого в одесской колонии
Узнать больше
Кофе? Брэд Питт в новой рекламной кампании
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Цитата дня

Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

Игорь Тарнопольский экс-продюсер Джамалы
Интересно
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять