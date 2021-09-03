Не извинился, но жалеет: Оля Полякова ответила, чем закончился скандал с Меладзе

Валерий Меладзе дал интервью Ксении Собчак, в котором назвал Олю Полякову фриком. Спустя время у певицы поинтересовались, извинился ли перед ней артист

Оля Полякова / Валерий Меладзе / Фото: Скриншот из YouTube

Российский певец Валерий Меладзе, комментируя историю со скандалом вокруг его брата Константина Меладзе, упомянув Ани Лорак и Олю Полякову, не очень позитивно высказался о последней.

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Тогда Полякова записала видеообращение, разгромив Меладзе и задала ему много провокационных вопросов, в том числе о Крыме и Донбассе.

Тем не менее Валерий успел приехать в Украину, выступить на Atlas Weekend и сняться в телешоу. У Поляковой недавно поинтересовались, извинился ли Валерий Меладзе перед ней за те свои слова.

Я слышала, что он жалеет о том, что он сказал. Мне передали, что он сказал одному из продюсеров, что он жалеет, но он не звонил мне, – призналась Оля Полякова.

Она не исключает примирения с Валерием Меладзе, отмечая, что они "и не ссорились".