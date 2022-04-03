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"Не люди, а биомасса!": Камалия разнесла россиян, жаждущих уничтожить Украину (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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3 апреля, 16:30
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Украинская певица отреагировала на ролик, который сейчас активно обсуждают в Сети
Камалия назвала россиян "биомассой"
Камалия назвала россиян "биомассой" / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно Камалия сообщила, что российские оккупанты расстреляли часть ее лошадей в Буче – там находится дом певицы.

Камалия уже высказывала свое мнение о русских, желала путину "гореть в огне" и заявила, что больше не общается со знакомыми, проживающими на территории рф.

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Сегодня исполнительница поделилась в Instagram видео, в котором жители россии говорят, что Украину нужно "снести с лица Земли". У Камалии же свой взгляд на это:

После таких высказываний кацапов хочется снести с лица земли россию вместе со всеми ее жителями, чтобы ни одного гена зла не осталось! Там уже не люди, а биомасса! Это же сорняк процветающего и развитого общества всего мира! А что с сорняком делают в огороде и для чего? Знаете?

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Ранее в интервью "Зірковому шляху" Камалия рассказывала, что какое-то время пыталась достучаться до коллег по сцене, которые находятся в россии и молчат о войне. В частности – Ани Лорак и Филипп Киркоров.

Но никто из них на сообщения Камалии не отреагировал. Более того, Лорак, которая родом из Украины, удалила свой профиль в Instagram, а ее фанаты начали травить Ирину Федишин.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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